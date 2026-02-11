Un marinar român a murit în Turcia, în condiții suspecte. Trebuia să vină la nunta fiicei, dar a dispărut. Soția sa caută adevărul de 6 luni

Un marinar român din Constanța a murit în condiții suspecte, în Hatay, Turcia. Emil Seftiuc, era căpitan de punte și angajat al societății NSB Grup Germania. După voiajul din Turcia, bărbatul nu a mai ajuns acasă pentru a participa la nunta fiicei sale, iar soția sa a fost anunțată pe 10 septembrie că acesta a murit.

De atunci, femeia încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat cu soțul ei navigator și cum a murit acesta, dar cazul pare cel puțin ciudat. Soția sa a primit mai multe explicații, de-a lungul timpului. Se pare că unul dintre colegii bărbatului i-a furnizat trei variante diferite despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu soțul său.

Mărturia soției marinarului român care a murit în Turcia

"Până să ajung în Hatay, în Turcia, pe data de 10.09, am luat legătura de două ori cu acest coleg și acesta mi-a comunicat trei variante diferite ale celor întâmplate. Și anume, că soțul s-a prăbușit de pe scara vaporului în fața lui, că de trei zile soțul meu nu se simțea prea bine și așezat și l-a dus el la spital din Iskenderun, deși eu vorbeam zilnic cu soțul meu și nu acuza vreo stare de rău. Că au fost duși la hotel și că în două ore soțul meu, ca un alcoolic, a aruncat valizele în camera de hotel, a dat pe gât patru beri și patru racă simplu, mi l-a și specificat, fără apă, după care au fost la hamam unde a căzut pe scările hamamului. Menționez că soțul meu nu consumă alcool, potrivit feedback-ului luat de companie de la comandanții cu care a navigat soțul", a povestit femeia pentru Replica Online.

Marinarul nu a mai dat niciun semn din ziua în care ieșise cu 10 mii de euro asupra lui

Femeia a mai povestit că în data de 7 septembrie 2025 soțul ei se afla la bordul navei și urma să se debarce în portul Iskenderun din Turcia pentru a se întoarce acasă. Vorbise cu el în acea zi și bărbatul îi spusese că o va suna mai târziu, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Totodată, femeia a spus că soțul ei avea în acel moment la el 10 mii de euro, dispăruți după moartea lui.

"În data de 7.09.2025, soțul meu se afla la bordul navei, având calitatea de căpitan punte și angajat al societății NSB Group Germania. Și urma să se debarce în portul Iskenderun din Turcia pentru a se întoarce acasă.

Ulterior am aflat că este un port cu risc crescut prin combinația geopolitică, contrabandă. Majoritatea incidentelor sunt pe dispariții de documente, furturi oportuniste. La ora 14:01, din acea zi de 7 septembrie, am vorbit cu soțul meu prin WhatsApp și mi-a spus că așteaptă agentul de navă pentru a-l duce la hotel și a menționat că mă va suna când ajunge acolo, așa cum obișnuia să facă întotdeauna.

În conversație, soțul meu mi-a spus că va pleca spre hotel împreună cu un coleg român. Pentru prima oară cu acest coleg român. Și în urma conversației avute cu soțul, știam că avea asupra lui suma de 10.000 de dolari, bani pe care îi ținea în tocul unor ochelari și pe care urma să-i dea cadou fiicei noastre la nuntă, urma să fie socru mic, în data de 20.09. Faptul că seara, în seara de 7 septembrie, nu am mai primit niciun apel de la soțul meu, mi s-a părut ciudat și m-am gândit că e vreo problemă cu internetul în acea zonă, pentru că, ca o paranteză așa, acel oraș și acea zonă a fost zguduită în 2023 de un cutremur foarte mare", a mai declarat soția navigatorului.

Timp de două luni, marinarul român nu a fost declarat decedat în Turcia

Ulterior femeia a fost anunțată că soțul ei se afla într-o stare foarte gravă la un spital din Iskenderun, apoi că a murit. Românca a mers ăn Turcia de mai multe ori, încercând să deslușească misterul morții soțului ei, dar deocamdată, la 6 luni distanță, nimeni nu i-a oferit un răspuns clar.

Mai mult decât atât, timp de două luni bărbatul nu a fost declarat decedat în Turcia, iar soția acestuia a obținut cu greu un certificat de deces. Constănțeanca îl bănuiește acum pe colegul soțului ei că ar ascunde ceea ce s-a întâmplat, mai ales că cei 10 mii de euro ai marinarului, dar și pașaportul acestuia, împreună cu alte bunuri, au dispărut fără urmă. Între timp, Emil Seftiuc a fost adus acasă într-o cutie de lemn.