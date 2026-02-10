Curtea de Apel București respinge suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR

Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional
Curtea de Apel București a respins, marți, suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător la Curtea Constituțională a României. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional cel puțin până la judecarea cererii de anulare a decretului prezidențial.
Curtea de Apel a admis cererea de sesizare a CCR și cerut Curții Constituționale să clarifice sintagma „activitate juridică sau în învățământul juridic superior”.
Curtea de Apel a respins și excepția inadmisibilității cererii invocată de Silvia Uscov ca fiind nefondată.
de Anca Murgoci