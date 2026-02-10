€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Curtea de Apel București respinge suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR
Data actualizării: 16:33 10 Feb 2026 | Data publicării: 16:17 10 Feb 2026

Curtea de Apel București respinge suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR
Autor: Ioan-Radu Gava

dacian dragos cvca captură foto CV Dacian Dragoș/CCR

Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional

Curtea de Apel București a respins, marți, suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător la Curtea Constituțională a României. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional cel puțin până la judecarea cererii de anulare a decretului prezidențial.

Curtea de Apel a admis cererea de sesizare a CCR și cerut Curții Constituționale să clarifice sintagma „activitate juridică sau în învățământul juridic superior”.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Decizia privind pensiile magistraților, amânată din nou de CCR. Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș e revocat? - explicațiile lui Augustin Zegrean

Curtea de Apel a respins și excepția inadmisibilității cererii invocată de Silvia Uscov ca fiind nefondată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dacian dragos
curtea de apel bucuresti
ccr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 41 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close