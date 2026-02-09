€ 5.0934
DCNews Stiri Marius Voineag, procuror-șef DNA, vrea să-i fie adjunct șefului PÎCCJ. Este singurul pe listă! Și Alex Florența vrea în rândul doi
Data actualizării: 13:21 09 Feb 2026 | Data publicării: 13:06 09 Feb 2026

Marius Voineag, procuror-șef DNA, vrea să-i fie adjunct șefului PÎCCJ. Este singurul pe listă! Și Alex Florența vrea în rândul doi
Autor: Roxana Neagu

marius voineag dcnews Marius Voineag, DNA

Pentru funcția de adjunct al procurorului-șef al PÎCCJ, lista nu doar că este foarte scurtă, ci se rezumă la un singur nume: Marius Voineag. Din procuror-șef DNA, el se luptă acum pentru a fi numărul doi din PÎCCJ.

În cursa pentru a conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt două nume: 

  • Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;
  • Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Deci un șef de serviciu teritorial - din Constanța, precum și procurorul militar Bogdan Pîrlog. Unuia dintre ei îi va fi secund, dacă va reuși să câștige cursa cu propria-i persoană, Marius Voineag, astăzi șef la DNA. Central. 

Nici Alex Florența, astăzi procuror-șef al PÎCCJ, nu mai vrea în primul rând. El se află pe o listă - ceva mai lungă - la DIICOT, ca procuror-șef adjunct. 

