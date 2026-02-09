Marius Voineag, procuror-șef DNA, vrea să-i fie adjunct șefului PÎCCJ. Este singurul pe listă! Și Alex Florența vrea în rândul doi

Pentru funcția de adjunct al procurorului-șef al PÎCCJ, lista nu doar că este foarte scurtă, ci se rezumă la un singur nume: Marius Voineag. Din procuror-șef DNA, el se luptă acum pentru a fi numărul doi din PÎCCJ.
În cursa pentru a conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt două nume:
Deci un șef de serviciu teritorial - din Constanța, precum și procurorul militar Bogdan Pîrlog. Unuia dintre ei îi va fi secund, dacă va reuși să câștige cursa cu propria-i persoană, Marius Voineag, astăzi șef la DNA. Central.
Nici Alex Florența, astăzi procuror-șef al PÎCCJ, nu mai vrea în primul rând. El se află pe o listă - ceva mai lungă - la DIICOT, ca procuror-șef adjunct.
de Anca Murgoci