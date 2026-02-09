Marius Voineag, procuror-șef DNA, vrea să-i fie adjunct șefului PÎCCJ. Este singurul pe listă! Și Alex Florența vrea în rândul doi

În cursa pentru a conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt două nume:

Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;

Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Deci un șef de serviciu teritorial - din Constanța, precum și procurorul militar Bogdan Pîrlog. Unuia dintre ei îi va fi secund, dacă va reuși să câștige cursa cu propria-i persoană, Marius Voineag, astăzi șef la DNA. Central.

Nici Alex Florența, astăzi procuror-șef al PÎCCJ, nu mai vrea în primul rând. El se află pe o listă - ceva mai lungă - la DIICOT, ca procuror-șef adjunct.