De ce nu poate Vladimir Putin să oprească războiul început în Ucraina?

De putut ar putea, doar că nu își permite. De ce? Pentru că întreaga construcție de putere de la Kremlin depinde de continuarea conflictului, a zis analistul de politică externă Iulian Chifu. Potrivit acestuia, o eventuală pauză sau încetare a focului ar declanșa consecințe politice majore în interiorul Federației Ruse.

„Vladimir Putin nu poate să oprească războiul. El a re nevoie de un război. În momentul în care apare un „stop and go”, o pauză sau o încetare a focului, nu neapărat război doar în Ucraina, pentru că de aceea amenință și NATO, el și gașca de septuagenari din jurul lui ar trebui să plece. Ar trebui să deconteze în fața celor care plătesc acest război, în primul rând oligarhii și grupurile de interese din jurul lor. Ar trebui să explice de ce s-au băgat în această aventură, de ce au cheltuit atât timp de patru ani... și nu vorbim doar de economie, vorbim de oameni”, a zis Iulian Chifu.

O oprire a conflictului ar însemna și asumarea costurilor uriașe ale războiului, atât economice, cât și umane



„Luăm cifrele din orice unghi dorim: Luna decembrie a fost o lună în care Rusia a pierdut de două ori mai mulți oameni decât a pierdut Uniunea Sovietică în tot războiul din Afganistan, între 1979 și 1989. Dacă atunci vorbim de aproximativ 15.000 de pierderi în zece ani, în decembrie 2025 Federația Rusă ar fi avut în jur de 30.000 de pierderi într-o singură lună.



În luna ianuarie a acestui an, în premieră, Rusia a pierdut mai mulți oameni decât poate recruta. Asta în condițiile în care recrutează peste 90% dintre cei care termină serviciul militar obligatoriu. Oficial, se spune că înrolarea este pe bază de voluntariat, dar la finalul perioadei de pregătire militară obligatorie, aproximativ 90% dintre recruți sunt constrânși să semneze contracte.



În ianuarie ar fi fost în jur de 35.000 de pierderi. Nu vorbim doar despre morți, ci despre pierderi: Morți, răniți grav care nu se mai pot întoarce pe front, dispăruți, unii considerați morți, alții dezertori sau aflați în situații neclare. De aceea folosim termenul de „pierderi”, nu doar „morți”.



Din acest punct de vedere, Putin își distruge propria țară. Rusia are o problemă demografică de foarte mulți ani, încă de la prăbușirea Uniunii Sovietice, mai ales în rândul populației majoritare ruse. Iar acum își pierde generația activă, inventivă, creativă, oameni care pot produce valoare adăugată, trimiși în prima linie drept carne de tun, într-o ambiție pe care mulți o consideră greu de explicat.



Ideea de a reface Uniunea Sovietică pare mai degrabă o fixație. Vladimir Putin a spus clar, în 2007, la Conferința de Securitate de la Munchen, că destrămarea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare tragedie a secolului XX””, a zis analistul Iulian Chifu la Obiectiv EuroAtlantic cu Tudor Curtifan, la DEFENSE ROMANIA.

