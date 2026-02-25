De azi, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA: Preț, condiții și cum se obține documentul

Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA începând de astăzi. Noua regulă schimbă intrarea în Regatul Unit pentru zeci de naționalități, inclusiv pentru români, și aduce pași suplimentari pentru cei care pleacă la drum. Autoritățile britanice spun că sistemul va face controalele mai rapide și mai sigure. În teren, însă, apar deja situații complicate, mai ales pentru persoanele cu dublă cetățenie, care se grăbesc să își pună actele la punct, relatează BBC.

Ce este ETA și cine trebuie să o aibă

ETA este o autorizație electronică de călătorie necesară pentru intrarea în Marea Britanie. De la 25 februarie, cei care până acum intrau fără viză trebuie să obțină acest document digital înainte de plecare. Măsura se aplică cetățenilor din 85 de țări, inclusiv România.

Odată aprobată, ETA permite șederea de până la șase luni în Regatul Unit. Valabilitatea este de doi ani sau până la expirarea pașaportului și oferă intrări multiple. Poate fi folosită pentru turism, afaceri sau studii pe termen scurt.

Regula se aplică și tranzitului prin Regatul Unit. Există o excepție: pasagerii care rămân în zona de tranzit a aeroporturilor britanice și nu trec prin controlul de frontieră nu au nevoie de autorizație.

Pentru ședere pe termen lung, muncă sau studii de durată, este necesară în continuare viza. Cei care aveau nevoie de viză și până acum nu trebuie să solicite și ETA.

Nu au nevoie nici de ETA, nici de viză cetățenii britanici și irlandezi. Sunt prevăzute și alte excepții, de pildă rezidenții permanenți sau copiii care călătoresc din Franța în excursii școlare.

Programul a fost lansat în octombrie 2023, dar autoritățile spun că nu a fost „aplicat strict” pentru a le oferi vizitatorilor timp de adaptare. În noiembrie s-a anunțat că ETA devine obligatorie de la 25 februarie. Guvernul susține că sistemul va face imigrația mai rapidă, mai simplă și mai sigură.

Cum se obține ETA și cât costă

Pentru românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA, aplicația costă 16 lire sterline. Guvernul a anunțat că intenționează să majoreze taxa la 20 de lire în viitor.

Cererea se depune online, prin aplicația oficială din Google Play sau Apple App Store. Solicitanții trebuie să introducă datele de contact, informații din pașaport, să încarce o fotografie potrivită și să răspundă la un set de întrebări. Călătoria trebuie făcută cu același pașaport folosit la solicitarea ETA.

Autoritățile spun că, în cele mai multe cazuri, răspunsul vine automat în câteva minute. Totuși, recomandă ca cererea să fie depusă cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare. Dacă aplicația este respinsă, solicitantul primește motivul și poate aplica din nou. În cazul unui refuz definitiv, nu există drept de apel și va fi necesară obținerea unei vize pentru intrarea în Regatul Unit.

Cum vor fi verificate noile reguli la îmbarcare

La îmbarcare, pasagerii pot fi opriți dacă nu au o ETA validă. Companiile aeriene, feroviare și maritime au la dispoziție instrumente digitale conectate la sistemele Home Office, pentru verificare automată.

ETA este legată electronic de pașaport, așa că nu este nevoie de un document tipărit la frontieră. Chiar și așa, autoritățile recomandă păstrarea unei copii pe hârtie, pentru evidență.

Important de știut este că existența unei ETA nu garantează automat intrarea în țară. La sosire, controlul pașapoartelor rămâne obligatoriu. Dacă apar probleme la verificări, accesul poate fi refuzat chiar și cu o autorizație valabilă.

Blocajele pentru persoanele cu dublă cetățenie

Cei care au dublă cetățenie, britanică și a altei țări, nu pot obține ETA. Pentru a intra în Regatul Unit, trebuie să prezinte fie un pașaport britanic, fie o versiune digitală a certificatului de drept de ședere, atașată pașaportului celeilalte naționalități. Fără unul dintre aceste documente, riscul este să nu li se permită reîntoarcerea.

Pașapoartele britanice și certificatele de drept de ședere nu sunt emise automat la obținerea cetățeniei. Mulți nu le-au solicitat niciodată, deși locuiesc de ani buni în Marea Britanie. Ambele documente pot dura săptămâni până sunt eliberate și presupun costuri: aproximativ 100 de lire pentru pașaportul britanic al unui adult și 589 de lire pentru certificatul de drept de ședere.

Anterior, persoanele cu dublă cetățenie puteau ieși și reintra în Regatul Unit folosind pașaportul non-britanic. Mai mulți britanici cu dublă cetățenie au declarat pentru BBC că întâmpină dificultăți în obținerea rapidă a unui pașaport britanic. Unii se află deja în afara țării și spun că nu au avut suficient timp să se adapteze.

Un purtător de cuvânt al Home Office a declarat pentru BBC că „informațiile publice care le recomandă cetățenilor cu dublă naționalitate să aibă documentele corecte sunt disponibile din octombrie 2024, iar o campanie amplă de comunicare privind introducerea ETA rulează din 2023”.

Sisteme similare în alte țări

Dacă ideea de ETA pare familiară, nu e întâmplător. Țări precum Canada și Statele Unite folosesc deja sisteme similare. Diferența este la cost. În Canada, o ETA costă 7 dolari canadieni, în timp ce echivalentul american ajunge la 40,27 dolari.

Pe scurt, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA de acum înainte. Documentul costă 16 lire, se obține online, este valabil până la doi ani și nu înlocuiește viza pentru ședere lungă sau muncă. Verifică-ți pașaportul din timp, aplică din vreme și păstrează o copie a confirmării.

