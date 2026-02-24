Bolojan dă exemplu negativ Buzăul „lui” Ciolacu

Premierul Ilie Bolojan a explicat că pachetul de reformă administrativă urmărește creșterea eficienței pe structurile actuale. Potrivit acestuia, fuziunile sunt greu de realizat din cauza procedurilor de referendum și că, fără modificări legislative clare pentru localitățile mici, reforma nu este fezabilă la scară largă. El a făcut și o referire la Buzău, acolo unde este Marcel Ciolacu șef la CJ.

Jurnalist: Președintele CJ Timiș a propus o inițiativă care încurajează comunele să se comaseze. Această modalitate ar aduce mai mulți bani pentru investiții. Ar putea Guvernul să adopte o astfel de modalitate? V-ați gândit să fie o comasare la nivel național? Cum vedeți asta?

„Pe partea de reformă administrativă, suntem în situația în care coaliția – și le mulțumesc tuturor colegilor – a ajuns la susținerea celor două pachete de măsuri. Pachetul pentru administrație, așa cum a fost prezentat și de domnul ministru Cseke, a fost discutat de mai multe ori, a existat o întârziere, dar este important că a fost adoptat. Cred că va schimba multe lucruri în administrația din România.

Acest pachet are în vedere creșterea eficienței administrației pe actualele structuri, în condițiile în care, în anii următori, se va găsi o susținere politică pentru comasarea localităților, personal, voi susține acest demers. Însă nu este suficient să facem declarații politice – avem deja destule. Este nevoie de majorități stabile care să susțină proiecte concrete, astfel încât să avem rezultate.

Dacă discutăm despre sistemul actual, trebuie să fim conștienți că fuziunea dintre localități e o procedură greoaie, pentru că presupune referendumuri organizate în ambele localități. Cu cât o localitate este mai mare - și am experimentat în calitate de primar două referendumuri de tipul acesta - probabilitatea să atingi condițiile de respectare a unui referendum - în primul rând prezența la vot, am văzut asta și în municipiul Buzău - este foarte scăzută.

Fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care localitățile mici – de exemplu, comunele sub 1.500 de locuitori – ar putea fuziona, nu văd această reformă ca fiind fezabilă la scară largă, ci doar în cazuri punctuale, fuziuni care nu schimbă semnificativ sistemul.

Avem, în esență, două posibilități: fie acest pachet ne dovedește că putem avea o administrație mai eficientă și mai performantă în cadrul structurilor actuale, fie va fi doar o chestiune de timp până când, indiferent cine se va afla la guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administrației”, a spus Ilie Bolojan.

