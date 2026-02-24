Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese

În 2025, există un singur județ cu spor pozitiv în România. În restul țării, numărul deceselor a fost mai mare decât numărul nașterilor.

Doar în Ilfov, numărul nașterilor a depășit, anul trecut, numărul deceselor. Statistica a fost publicată pe pagina de Facebook ”Ecoteca - Colecția de Verde” și arată că rata sporului natural este negativă în aproape toate județele. Rata se calculează în funcție de numărul de născuți-vii și decese, raportat la 1.000 de locuitori. Cel mai mare declin al populației se înregistrează în județele din sudul țării.

Conform statisticii, Ilfov este unicul județ în care sporul natural este pozitiv. Diferența între numărul nașterilor și cel al deceselor din Ilfov este totuși mică, de doar 0,27. Experții susțin că Ilfovul are spor natural pozitiv deoarece numeroși tineri se mută în județ, în zonele limitrofe Bucureștiului, acesta fiind mai accesibil.

Teleorman are cel mai mare declin natural (- 11,42), fiind urmat de județele Brăila (−8,76), Hunedoara (−7,79), Olt (−7,26), Mehedinți (−7,21), Caraș-Severin (−7,12) și Buzău (−7,12).

În aceste județe se înregistrează un ritm de declin sever, prin comparație cu alte zone ale țării unde valorile negative sunt moderate. Județele Suceava (−0,47), Iași (−0,89) și Bistrița-Năsăud (−0,95) sunt singurele care au un spor negativ sub valoarea de – 1.

