DCNews Stiri Social Vasile Ioana, învățături despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă / video
Data publicării: 14:22 22 Feb 2026

Vasile Ioana, învățături despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă / video
Autor: Anca Murgoci

parintele-vasile-ioana-despre-martea-mare-la-ierusalim_83605400_86229500 Vasile Ioana

Luni începe Postul Paștelui. Părintele Vasile Ioana a transmis un mesaj.

Vasile Ioana a împărtășit cu cititorii DC News învățături importante despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă, din pustiul Sfântului Sava.

„De luni, când începe Postul Mare, pune pe masă Psaltirea, Ceaslovul și Noul Testament. Citește în fiecare zi un capitol din Noul Testament și roagă-te mai mult.


În fiecare zi citește Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. Iartă-i pe toți cei care ți-au greșit. Nu deveni tu o problemă pentru altcineva, nu urî pe nimeni, iubește-i pe oameni, pocăiește-te, să-ți pară rău pentru tot ce ai greșit, îndreaptă-te, schimbă-te. Ai 40 de zile de pocăință ca să împreună-pătimești cu Hristos și să învii împreună cu El la marele praznic al Învierii, la Paști.


Postul este și post de tehnologie. Să lăsăm deoparte tehnologia și să o folosim doar atunci când în weekend. Dacă ai treabă, dacă ai e-mailuri de trimis și muncești, nu este păcat. Dar dacă stai degeaba și pierzi timpul, știi tu pe ce..., nu mai face asta. Deschide Ceaslovul, deschide Psaltirea, citește o catismă, iubește oamenii, fă o faptă bună.


Vino la Canonul cel Mare, intră în programul bisericii, pentru că Biserica ți-a pregătit acum cele mai frumoase „feluri de mâncare” duhovnicești: Canonul Sfântului Andrei Criteanul, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Canonul de pocăință, spovedania, împărtășania. Caută-l pe preotul duhovnic, spovedește-te și împărtășește-te.

Asta înseamnă Postul Mare: Post, rugăciune, pocăință, eliberarea minții, eliberarea de ceea ce te ține legat. Nu te răstigni în tehnologie, nu te propti în ceea ce este rău. Eliberează-te de tot ce te domină, fii liber, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-i pe oameni. Post binecuvântat! Doamne ajută!”, a transmis Vasile Ioana.

Mesajul video îl găsiți pe Facebook DC News:

Citește și: Alimentul pe care Biserica nu-l interzice în Postul Paștelui, dar Mihaela Bilic zice: Ce post mai e și ăla? Singura explicație pertinentă e că a apărut mult după scrierile religioase 

vasile ioana
postul pastelui
paste
religie
biserica
