Schiori rătăciți din cauza ceții pe pârtie, recuperați de jandarmi în Prahova

Doi schiori care au cerut ajutor la 112 spunând că, din cauza ceţii dense, nu mai ştiu dacă mai sunt pe pârtia Cocora din Bucegi sau în afara ei, au fost ajutaţi de jandarmii montani, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Prahova.

"Astăzi, (marţi, n.r.) în jurul orei 15:30, doi schiori au apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că, din cauza ceţii dense, nu îşi pot da seama dacă mai sunt pe pârtia Cocora sau în afara acesteia. Apelul a fost direcţionat către o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Platou Bucegi, care în aproximativ 10 minute a ajuns la faţa locului", precizează IJJ Prahova.

Jandarmii montani i-au coborât în siguranţă pe schiori până la cota 1.400, conform Agerpres.

