€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump
Data actualizării: 20:12 16 Feb 2026 | Data publicării: 20:10 16 Feb 2026

Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump
Autor: Roxana Neagu

Nicusor dan Președintele Nicușor Dan/ Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan va sta la masă cu președintele Donald Trump, o spune ambasadorul României în SUA.

Președintele Nicușor Dan merge în Statele Unite, la Consiliul Păcii. Este prima reuniune a Consiliului Păcii înfiinţat de Donald Trump. România va avea calitate de ”observator”.

Așteptări mari

Încă de anul trecut, românii așteaptă momentul în care președintele Nicușor Dan merge la Casa Albă. Oana Țoiu, ca ministru de Externe, declara în decembrie 2025, că întâlnirea este programată pentru prima parte a anului 2026. Mai recent, președintele Nicușor Dan nu a putut spune nici măcar luna întâlnirii. În acest context, așteptările cu privire la prezența președintelui în SUA erau mari.

Rezultate mai mici

Aflăm, însă, că Nicușor Dan va merge în SUA ”exclusiv” pentru participarea la reuniune inaugurală a Consiliului Păcii. O spune chiar ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. El a clarificat și ce înseamnă calitatea de observator a României la acest Consiliu al Păcii al lui Donald Trump: ”înseamnă, practic, o participare fără calitatea deplină de membru”.

”Nu este un statut pe care l-am inventat noi, ci este un statut pe care l-au confirmat organizatorii” a argumentat ambasadorul Andrei Muraru.

Ce implică activitatea de observator? ”Participare la reuniuni, la lucrări, dar fără drept de vot” mai lămurește ambasadorul. 

În final, totul rămâne la decizia lui Donald Trump. Președintele american poate limita sau extinde oricând ”nivelul de acces al observatorilor”. 

Nicușor Dan, la aceeași masă cu Donald Trump

”Cred că este foarte important ca noi să fim aici, pentru că avem acces, în primul rând, la aceste informații din interior, la discuții, putem să ne exprimăm poziția. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, șefi de stat și de guvern, membri și ne-membri ai acestei inițiative”, a afirmat Andrei Muraru, la Antena 3 CNN. 

Ceea ce ne spune ambasadorul la Washington, de fapt, este că, în realitate, participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii reprezintă o oportunitate chiar valoroasă: președintele se poate implica, ne poate exprima poziția României, poate evalua dacă e cazul să fim membru cu drepturi depline, fără să-și asume vreo implicație juridică sau politică a participării. Cu alte cuvinte, președintele Nicușor Dan poate acționa din umbră, poate avea toate beneficiile, fără obligații. 

De ce nu se nu se întâlnește acum Nicușor Dan cu Donald Trump

Mai aflăm de la ambasador că președintele nu va avea nicio altă întâlnire în SUA- ”nu a fost solicitată o vizită bilaterală în marja acestei reuniuni”.

Cu privire la mult invocata și așteptata vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, Andrei Muraru susține că merită mai mult decât o vizită în marja vreunei reuniuni: ”noi suntem în discuții cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a președintelui, pe care ne-o dorim să fie una așezată, cu multe puncte în program”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
nicusor dan
consiliul pacii
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump
Publicat acum 8 minute
Acrobatul spaniol rănit la Craiova, internat cu traumatism grav de coloană. Ar putea rămâne invalid
Publicat acum 25 minute
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. Ce mesaj a transmis
Publicat acum 42 minute
Adevărata miză a lui Nazare la Bruxelles: România se bate pentru Vama UE
Publicat acum 53 minute
Cazul Suraia. Anunțul ONG-urilor după întâlnirea de la Cotroceni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 13 ore si 21 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close