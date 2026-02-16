Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump

Președintele Nicușor Dan merge în Statele Unite, la Consiliul Păcii. Este prima reuniune a Consiliului Păcii înfiinţat de Donald Trump. România va avea calitate de ”observator”.

Așteptări mari

Încă de anul trecut, românii așteaptă momentul în care președintele Nicușor Dan merge la Casa Albă. Oana Țoiu, ca ministru de Externe, declara în decembrie 2025, că întâlnirea este programată pentru prima parte a anului 2026. Mai recent, președintele Nicușor Dan nu a putut spune nici măcar luna întâlnirii. În acest context, așteptările cu privire la prezența președintelui în SUA erau mari.

Rezultate mai mici

Aflăm, însă, că Nicușor Dan va merge în SUA ”exclusiv” pentru participarea la reuniune inaugurală a Consiliului Păcii. O spune chiar ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. El a clarificat și ce înseamnă calitatea de observator a României la acest Consiliu al Păcii al lui Donald Trump: ”înseamnă, practic, o participare fără calitatea deplină de membru”.

”Nu este un statut pe care l-am inventat noi, ci este un statut pe care l-au confirmat organizatorii” a argumentat ambasadorul Andrei Muraru.

Ce implică activitatea de observator? ”Participare la reuniuni, la lucrări, dar fără drept de vot” mai lămurește ambasadorul.

În final, totul rămâne la decizia lui Donald Trump. Președintele american poate limita sau extinde oricând ”nivelul de acces al observatorilor”.

Nicușor Dan, la aceeași masă cu Donald Trump

”Cred că este foarte important ca noi să fim aici, pentru că avem acces, în primul rând, la aceste informații din interior, la discuții, putem să ne exprimăm poziția. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, șefi de stat și de guvern, membri și ne-membri ai acestei inițiative”, a afirmat Andrei Muraru, la Antena 3 CNN.

Ceea ce ne spune ambasadorul la Washington, de fapt, este că, în realitate, participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii reprezintă o oportunitate chiar valoroasă: președintele se poate implica, ne poate exprima poziția României, poate evalua dacă e cazul să fim membru cu drepturi depline, fără să-și asume vreo implicație juridică sau politică a participării. Cu alte cuvinte, președintele Nicușor Dan poate acționa din umbră, poate avea toate beneficiile, fără obligații.

De ce nu se nu se întâlnește acum Nicușor Dan cu Donald Trump

Mai aflăm de la ambasador că președintele nu va avea nicio altă întâlnire în SUA- ”nu a fost solicitată o vizită bilaterală în marja acestei reuniuni”.

Cu privire la mult invocata și așteptata vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, Andrei Muraru susține că merită mai mult decât o vizită în marja vreunei reuniuni: ”noi suntem în discuții cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a președintelui, pe care ne-o dorim să fie una așezată, cu multe puncte în program”.