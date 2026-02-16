Kremlinul respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi

Kremlinul a respins luni acuzaţiile guvernelor Germaniei, Regatului Unit, Franţei, Suediei şi Olandei conform cărora liderul opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, ar fi fost otrăvit cu o toxină letală în urmă cu doi ani în închisoare, informează EFE.

Peskov: Acuzații părtinitoare și nefondate

"Desigur, nu acceptăm astfel de acuzaţii. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare şi nefondate. Şi, desigur, le respingem ferm", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa sa telefonică de presă zilnică.

Dmitri Peskov a adăugat că Kremlinul are o opinie "foarte negativă" despre declaraţia comună dat publicităţii sâmbătă de cele cinci ţări şi care a fost redată într-un videoclip de văduva opozantului, Iulia Navalnaia, în cadrul Conferinţei de Securitate de la München.

Citește și: Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile

Potrivit unei anchete internaţionale realizate pe baza probelor prelevate de la Navalnîi imediat după decesul său într-o închisoare arctică din Rusia, politicianul a murit otrăvit cu o toxină letală (epibatidină), prezentă în broaştele săgeată otrăvitoare din America de Sud.

Versiuni contradictorii privind cauza morții

Rusia a afirmat întotdeauna că Aleksei Navalnîi a murit din cauze naturale în închisoare în februarie 2024 dar, aşa cum precizează declaraţia comună a celor cinci ţări, dată fiind toxicitatea epibatidinei şi simptomele raportate, este foarte probabil ca otrăvirea să fi fost cauza morţii sale.

Iulia Navalnaia a acuzat în mod direct sâmbătă Kremlinul că i-a ucis soţul cu "o armă chimică", aşa cum a încercat deja să facă cu substanţa Noviciok în timpul unei călătorii a lui Navalnîi în Siberia în 2020.

De fapt, cele cinci ţări europene acuză Kremlinul de încălcarea Convenţiei privind armele chimice şi au anunţat că au cerut deja explicaţii într-un document adresat Organizaţiei pentru interzicerea armelor chimice.

Poziția Londrei

"Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul şi oportunitatea de a folosi această toxină letală împotriva lui Aleksei Navalnîi în timpul detenţiei sale în Rusia. Astăzi, alături de văduva sa, Regatul Unit aduce lumină asupra complotului barbar al Kremlinului de a-i reduce la tăcerea vocea", a declarat sâmbătă Yvette Cooper, ministrul de externe britanic.

Iulia Navalnaia a denunţat otrăvirea soţului ei în septembrie 2025, deşi atunci laboratoarele străine implicate nu au publicat rezultatele finale. Familia, opoziţia, medici independenţi şi cancelarii occidentale nu au crezut niciodată versiunea oficială potrivit căreia Navalnîi a murit brusc din cauze naturale, din cauza unei aritmii, în penitenciarul IK-3 din localitatea arctică Harp.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat la momentul respectiv că aprobase mutarea sa cu puţin înaintea morţii sale, pe care a calificat-o drept un "incident trist", însă aliaţii opozantului îl acuză pe liderul de la Kremlin că a contribuit la decesul acestuia prin blocarea acestei mutări.