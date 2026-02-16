În unele mărturii este menționată și o femeie din România, însă informațiile rămân la nivel de acuzații și declarații, fără confirmări judiciare definitive. Dincolo de dimensiunea factuală, cazul deschide o discuție profundă despre mecanismele psihologice care pot face posibilă participarea la violență extremă.

Dezumanizarea și disocierea morală

Unui dintre cauzele acestui comportament criminal este dezumanizarea – procesul prin care celălalt este perceput nu ca persoană, ci ca obiect sau simbol al unui conflict. “În contexte de război, acest mecanism este amplificat de propagandă, frică și polarizare identitară. Dezumanizarea funcționează adesea împreună cu disocierea morală: individul separă acțiunea violentă de propriul sistem moral, reinterpretând realitatea prin justificări diverse („nu sunt oameni ca mine”, „este doar un joc”, „așa fac toți”)”, a explicat psihologul Bogdan Cotigă.



Căutarea senzațiilor intense și narcisismul



Relatările despre persoane care ar fi plătit sume foarte mari pentru a participa la astfel de acțiuni sugerează un posibil profil psihologic dominat de tendința de a căuta experiențe extreme pentru stimulare emoțională. “În unele cazuri, acest tipar se poate asocia cu trăsături narcisice: nevoia de control, sentimentul de superioritate și percepția propriei invulnerabilități. Războiul devine atunci un spațiu în care individul își proiectează fantasmele de omnipotență”, a adăugat psihologul.



Dinamica de grup și normalizarea cruzimii



Un alt element relevant este presiunea de grup. Psihologia socială arată că indivizii pot comite acte extreme atunci când acestea sunt validate de un colectiv. “Ritualurile de grup, limbajul comun și recompensele simbolice creează un cadru în care responsabilitatea personală se diluează. Individul nu mai decide în funcție de propriile valori, ci în funcție de normele grupului. Empatia este suspendată, adaptarea la context devine mai importantă decât mila față de celălalt”, a conchis psihologul Bogdan Cotigă.