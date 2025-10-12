Ungaria și Cehia, campioanele Europei la „industria pentru adulți”. Pe ce loc e România

O nouă hartă care circulă pe rețelele sociale arată o fațetă mai puțin discutată a Europei. Se referă la numărul de actori și actrițe din industria filmelor pentru adulți raportat la populație.

Potrivit datelor prezentate de pagina the.world.in.maps, Ungaria și Cehia domină autoritar clasamentul, cu peste 70 de „interpreți” la un milion de locuitori, mult peste media europeană.

Pe ce loc se află țara noastră

Pe locurile următoare se află România (7,7), Marea Britanie (10,2) și Spania (6,9), țări care au devenit în ultimii ani centre importante pentru producțiile internaționale.

Surprinzător pentru mulți, România nu se află printre lideri, deși mulți credeau că „suntem numărul 1 la videochat”. Harta arată însă că, deși industria online e activă, numărul performerilor din filmele pentru adulți este mult mai mic comparativ cu țările vecine din Europa Centrală.

În schimb, statele nordice și o mare parte din Balcani au cifre modeste, sub 1–2 actori per milion de locuitori, adoptând, cum glumește sursa, „o abordare mai degrabă din spatele camerei”.

Harta a stârnit numeroase reacții online. Mulți utilizatori au comentat cu umor faptul că „Europa are mai multe talente decât se credea”.