Numele surprinzător al unui bebeluș, inspirat de inteligența artificială, a stârnit dezbatere intensă

Inteligența artificială nu mai influențează doar domeniul tehnologic, profesional sau educațional, ci a ajuns acum și la registrul civil. În Columbia, un cuplu a decis să își înscrie fiica nou-născută cu numele Chat Yipiti, un nume care amintește fonetic de Chat GPT.

Pentru unii reprezintă o dovadă a modului în care tehnologia poate influența viața personală, chiar și într-un aspect atât de important precum alegerea numelui unui copil.

Registrul Național al Columbiei a confirmat că legislația le permite părinților să aleagă liber numele copiilor lor. Totuși, instituția a precizat că poate interveni în cazurile în care numele este ofensator sau aduce atingere demnității copilului. De pildă, în trecut au fost respinse înscrieri precum „Miperro” (câinele meu) sau „Satanás” (satana).

Deocamdată, Chat Yipiti ar fi singura persoană din Columbia cu acest nume. Cazul a deschis o dezbatere socială despre limitele libertății părinților și despre impactul pe care îl pot avea numele neobișnuite asupra vieții viitoare a unui copil. „Yipiti” nu are o semnificație proprie în spaniolă. Este doar o scriere fonetică a felului în care mulți vorbitori de spaniolă pronunță GPT („jee-pee-tee”, adică „yipiti”).

Povestea lui Chat Yipiti se adaugă altor episoade care arată cum inteligența artificială începe să influențeze deciziile de zi cu zi, unele dintre ele cu consecințe neașteptate. Ca să nu mergem prea departe, în Statele Unite un bărbat a ajuns spitalizat timp de trei luni după ce a înlocuit sarea cu bromură de sodiu, exact așa cum îi recomandase inteligența artificială.

