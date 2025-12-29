€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani
Data publicării: 22:47 29 Dec 2025

Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani
Autor: Darius Mureșan

femeie varstnica Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Cea mai în vârstă femeie din Spania a dezvăluit care este secretul pentru a ajunge la 112 ani. Află care este obiceiul pe care îl respectă cu strictețe în fiecare zi.

Teresa Fernandez are 112 ani și este cea mai în vârstă femeie din Spania. Aceasta are o stare de sănătate bună, iar singurul medicament pe care îl ia este pentru colesterol. Ea a avut șapte copii, dintre care șase sunt încă în viață, iar fiul cel mare, în vârstă de 93 de ani, locuiește cu ea. Potrivit familiei, Teresa bea un pahar de vin la fiecare masă. Mulți experți sugerează că un pahar de vin roșu pe zi ar putea avea anumite beneficii pentru longevitate, lucru pe care experții îl confirmă, potrivit 20minutos.es.

VEZI ȘI: Preparatul ideal de sărbători. Bilic: Se potrivește cu toate gusturile și cu toate siluetele

De ce să bei vin roșu 

Vinul roșu, în cantități limitate, a fost considerat mult timp sănătos pentru inimă. Alcoolul și antioxidanții din vin pot ajuta la prevenirea bolilor coronariene, afecțiunea care duce la atacuri de cord. Antioxidanții din vinul roșu pot crește nivelul de colesterol lipoproteinic cu densitate mare (HDL), numit și colesterol „bun”, și pot proteja împotriva acumulării de colesterol.

Experții recomandă să nu începeți să consumați alcool pentru a vă ajuta inima, dar dacă deja beți un pahar de vin roșu la cină, consumul acestuia în cantități limitate vă poate îmbunătăți sănătatea inimii.

Resveratrolul, compusul natural care se găsește în pielița strugurilor, controlează nivelul zahărului din sânge la persoanele diabetice. Un studiu a arătat că cei care au luat 250 mg de suplimente de resveratrol o dată pe zi, timp de trei luni, au avut niveluri mai mici de glucoză în sânge decât cei care nu au luat acest supliment. Resveratrolul controlează, de asemenea, nivelul colesterolului și tensiunea arterială sistolică.

VEZI ȘI: Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute

Oamenii de știință au asociat bacteriile care trăiesc în intestin cu modul în care organismul descompune alimentele, cu sănătatea sistemului imunitar și chiar cu funcția creierului. Într-un studiu recent, aceștia au descoperit că participanții care au băut vin roșu în mod regulat aveau mai multe bacterii „bune” în intestine.

Resveratrolul ajută și la ținerea sub control a greutății. Compusul chimic piceatannol, convertit din resveratrol, reduce celulele adipoase din corpul uman. Potrivit cercetătorilor, piceatannolul fixează receptorii de insulină ai celulelor adipoase, ceea ce blochează căile necesare pentru creșterea celulelor adipoase imature.

Substanțele din vinul roșu au potențialul de a proteja împotriva anxietății și depresiei legate de stres. Un studiu pe animale a descoperit că resveratrolul poate ajuta la blocarea acțiunii unei enzime implicate în depresia și anxietatea legate de stres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vin rosu
longevitate
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare
Publicat acum 31 minute
Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani
Publicat acum 31 minute
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot
Publicat acum 55 minute
Nici măcar "Avatar: Fire and Ash" nu poate redresa box office-ul din 2025, afectat încă de criza post-pandemie
Publicat acum 1 ora si 16 minute
2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close