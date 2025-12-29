Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani

Teresa Fernandez are 112 ani și este cea mai în vârstă femeie din Spania. Aceasta are o stare de sănătate bună, iar singurul medicament pe care îl ia este pentru colesterol. Ea a avut șapte copii, dintre care șase sunt încă în viață, iar fiul cel mare, în vârstă de 93 de ani, locuiește cu ea. Potrivit familiei, Teresa bea un pahar de vin la fiecare masă. Mulți experți sugerează că un pahar de vin roșu pe zi ar putea avea anumite beneficii pentru longevitate, lucru pe care experții îl confirmă, potrivit 20minutos.es.

De ce să bei vin roșu

Vinul roșu, în cantități limitate, a fost considerat mult timp sănătos pentru inimă. Alcoolul și antioxidanții din vin pot ajuta la prevenirea bolilor coronariene, afecțiunea care duce la atacuri de cord. Antioxidanții din vinul roșu pot crește nivelul de colesterol lipoproteinic cu densitate mare (HDL), numit și colesterol „bun”, și pot proteja împotriva acumulării de colesterol.

Experții recomandă să nu începeți să consumați alcool pentru a vă ajuta inima, dar dacă deja beți un pahar de vin roșu la cină, consumul acestuia în cantități limitate vă poate îmbunătăți sănătatea inimii.

Resveratrolul, compusul natural care se găsește în pielița strugurilor, controlează nivelul zahărului din sânge la persoanele diabetice. Un studiu a arătat că cei care au luat 250 mg de suplimente de resveratrol o dată pe zi, timp de trei luni, au avut niveluri mai mici de glucoză în sânge decât cei care nu au luat acest supliment. Resveratrolul controlează, de asemenea, nivelul colesterolului și tensiunea arterială sistolică.

Oamenii de știință au asociat bacteriile care trăiesc în intestin cu modul în care organismul descompune alimentele, cu sănătatea sistemului imunitar și chiar cu funcția creierului. Într-un studiu recent, aceștia au descoperit că participanții care au băut vin roșu în mod regulat aveau mai multe bacterii „bune” în intestine.

Resveratrolul ajută și la ținerea sub control a greutății. Compusul chimic piceatannol, convertit din resveratrol, reduce celulele adipoase din corpul uman. Potrivit cercetătorilor, piceatannolul fixează receptorii de insulină ai celulelor adipoase, ceea ce blochează căile necesare pentru creșterea celulelor adipoase imature.

Substanțele din vinul roșu au potențialul de a proteja împotriva anxietății și depresiei legate de stres. Un studiu pe animale a descoperit că resveratrolul poate ajuta la blocarea acțiunii unei enzime implicate în depresia și anxietatea legate de stres.