Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre rolul salatelor în alimentație și a explicat cum sunt văzute în România și cum sunt văzute în alte țări.

Aceasta a explicat că în România, salatele însoțesc felul principal, însă unele salate precum cea de boeuf sau cea orientală sunt bogate în calorii. Potrivit acesteia, în alte țări salatele sunt consumate la începutul mesei deoarece oferă sațietate.

„Ce înseamnă “salată”

În tradiția culinară românească salata este mai degrabă un accesoriu, un preparat care completează felul principal, un fel de vioara a doua din orchestră. Salata înseamnă legume proaspete sau murate ce acompaniază o mâncare pe bază de carne, cartofi sau fasole. Când spui salată te gândești în general la ceva ușor, dietetic, nepreparat termic.

La noi mai există un tip de mâncăruri pe care tot salate le numim, dar care sunt adevărate capcane pentru siluetă: salata de boeuf și cea orientală, icrele și salata de vinete. Din cauza abundentei de ulei, aceste preparate sunt mai degrabă o bombă calorică!”, a scris Mihaela Bilic.

Ce trebuie să faci în primele 5 minute ale mesei

Medicul nutriționist este de părere că, în primele 5 minute ale mesei, toți oamenii ar trebui să consume salată sau ciorbă pentru a reduce pofta de mâncare. De asemenea, Mihaela Bilic a explicat că pentru cei care vor să slăbească, salata și ciorba pot deveni feluri principale, nu doar aperitive.

„Pe alte meleaguri salata este văzută ca un element care te ajută să te saturi mai repede și să mănânci mai puțin. Ea se consumă simplă, în deschiderea mesei. Care e principiul de funcționare? Legumele proaspete sunt bogate în apă și fibre, necesită timp pentru a fi mestecate, iar volumul lor umple o mare parte din stomac

Din cele 15 minute cat avem nevoie ca să ne simțim sătui, e important ca primele 5 minute să fie ocupate ronțăind frunze de salată, morcovi, roșii, castraveți sau ardei gras. Dacă stomacul este pe jumătate plin cu crudități, va rămâne mai puțin loc pentru felul doi. După o salată ca aperitiv, felul principal va fi savurat pe îndelete, cu mai puțină lăcomie.

Dacă ne dorim să mestecam mult și să umplem stomacul cu apă și fibre, ciorba are același efect ca salata. Ambele sunt preparate dietetice cu multe legume, care funcționează ca un element tampon în calea impulsivității alimentare.

Pentru cei care au kilograme în plus sau vor să-și protejeze silueta, salata și ciorba nu mai au funcția de aperitiv, ci pot fi felul de bază, preparatul unic consumat la o masă”, a scris Mihaela Bilic.

Cum arată o salată completă

„O salată completă înseamnă un produs versatil, care respectă toate regulile unei alimentații sănătoase.

Farfuria este umplută în proporție de 70-80% cu verdețuri și crudități care conțin multă apă, fibre, vitamine, minerale și puține calorii.

Pentru că nu are carbohidrați, e normal să îmbogățim salata cu câteva linguri de leguminoase (fasole boabe, năut, mazăre), cereale (porumb, quinoa, orez) sau cartofi fierți.

Nici proteine nu are, deci e normal să o completăm cu câteva bucățele de carne, pește, șuncă, brânză, parmezan sau ou.

E săracă și la capitolul grăsimi, deci se cer niște măsline, un pic de avocado sau câteva linguri de ulei care au rolul de a crește absorția de fitonutrienți din legume.

Asezonați-vă singuri salata și socotiți 100cal pentru fiecare lingură de ulei, sos de maioneză sau alte tipuri de dressing.

O salată cu de toate înseamnă diversitate și echilibru, aduce prospețime și culoare în farfurie, iar dacă suntem zgârciți cu uleiul este un preparat dietetic și sănătos. De consumat cât mai des, la orice masă…sau în loc de masă!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

