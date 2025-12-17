„Puiuțul” rupe tăcerea după moartea Rodicăi Stănoiu

Marius Calotă, despre care s-a spus în ultimele zile că ar fi fost partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, a decis să intervină public după ce numele și imaginea sa au fost asociate cu acuzații nefondate, care i-ar fi afectat profund viața personală.

„Începând cu data de 05.12.2025, numele și imaginea mea au fost asociate unor grave acuzații nefondate în spațiul public, fiind realizate multiple afirmații de fapt false de natură a scandaliza publicul și a îmi afecta în mod grav dreptul la viață privată, precum și relațiile sociale, este necesar să dezmint următoarele aspecte factuale”, a transmis acesta într-un comunicat.

Contextul intervenției sale îl reprezintă declarațiile făcute în spațiul mediatic după moartea Rodicăi Stănoiu, dar și speculațiile legate de relația celor doi, de o presupusă căsătorie și de eventuale interese patrimoniale.

Nu a existat o căsătorie între Marius Calotă și Rodica Stănoiu

Unul dintre cele mai intens vehiculate subiecte a fost acela al unei presupuse căsătorii între Rodica Stănoiu și Marius Calotă. Afirmația a fost făcută public de avocata Alice Drăghici, prietenă apropiată a fostului ministru, în cadrul unei emisiuni televizate, unde s-a sugerat că cei doi s-ar fi căsătorit în urmă cu aproximativ cinci ani.

Marius Calotă respinge însă ferm această informație.

„S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, a precizat acesta.

Calotă subliniază că lipsa oricărui act oficial ar fi fost ușor de verificat și acuză presa de preluarea necritică a unei informații neverificate.

Adevărul despre înmormântarea Rodicăi Stănoiu

Moartea Rodicăi Stănoiu, survenită la 3 decembrie 2025, în locuința sa din Pipera, la vârsta de 86 de ani, a fost urmată de controverse legate de ceremonia de înmormântare. În spațiul public s-a vorbit despre o procesiune grăbită și despre lipsa unei slujbe religioase.

Marius Calotă neagă categoric aceste informații: „S-a propagat minciuna conform căreia doamna Rodica Stănoiu ar fi fost înmormântată fără slujbă religioasă, pe “repede înainte”. Doamna Rodica Stănoiu a decedat pe data de 03.12.2025 și a fost înmormântată la data de 05.12.2025 (a 3-a zi, conform practicilor uzual acceptate). Slujba de pomenire a fost desfășurată conform dorințelor doamnei Rodica Stănoiu și în conformitate cu religia și tradițiile creștine. Orice informație scandaloasă asociată procesiunii de înmormântare este falsă”.

Deshumarea și suspiciunile procurorilor

Cazul a căpătat o dimensiune judiciară după ce procurorii au decis deshumarea fostului ministru, în încercarea de a elimina orice suspiciune privind circumstanțele decesului. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi ajuns anterior la spital subnutrită și cu urme de violență, iar externarea sa ar fi fost realizată la insistențele partenerului, mult mai tânăr.

Aceste acuzații sunt respinse în totalitate de Marius Calotă.

„Sub forma unor acuzații extrem de grave și prin distorsionarea voită a adevărului s-a afirmat în multiple publicații de presă online faptul că doamna Rodica Stănoiu ar fi fost internată “cu câteva zile înainte de a deceda” în Spitalul Clinic prof. Dr. A. Obregia, unde ar fi ajuns “bătută” și “subnutrită”, iar externarea din spital s-ar fi efectuat la cererea subsemnatului”.

Calotă mai susține că realitatea medicală a fostului ministru a fost prezentată denaturat. Potrivit acestuia, internarea pe secția de neuropsihiatrie ar fi fost realizată fără consimțământul Rodicăi Stănoiu, la solicitarea nepoatei sale.

„Realitatea faptică, relevată inclusiv de documentele medicale, este următoarea:

la data de 30.09.2025, ca urmare a unui accident (căzătură involuntară, specifică vârstei) doamna Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență București, pe secția corespunzătoare, în vederea tratării și supravegherii.

la data de 03.10.2025, la solicitarea nepoatei doamnei Rodica Stănoiu, aceasta a fost transferată pe secția de neuropsihiatrie a Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia.

internarea pe secția de neuropsihiatrie a fost nevoluntară, deci împotriva voinței doamnei Rodica Stănoiu, la cererea și insistențele nepoatei acesteia”, explică Mariu Calotă.

„Am sprijinit externarea la cererea ei”

Marius Calotă afirmă că a intervenit doar pentru a sprijini dorința expresă a Rodicăi Stănoiu de a fi externată, în prezența mai multor martori, și neagă existența unor afecțiuni psihice:

„Doar în acest context, subsemnatul, alături de mai mulți martori și la solicitarea expresă a doamnei Rodica Stănoiu, am sprijinit-o în externarea acesteia de pe secția de psihiatrie, unde se afla internată nevoluntar. Este, așadar, falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu și astfel aceasta ar fi fost lipsită de îngrijiri medicale.

Este falsă și informația conform căreia doamna Rodica Stănoiu ar fi suferit de boli psihiatrice, precum Alzheimer si demență”.

În final, Marius Calotă respinge și speculațiile legate de viața sa personală și subliniază că nu dorește expunere publică.

„Nu sunt persoană publică și nici nu doresc să fac parte din viața publică. Aspectele ce privesc viața personală a subsemnatului (…) nu sunt destinate dezbaterii publice”, a transmis acesta, cerând respectarea dreptului la viață privată într-un moment extrem de sensibil.