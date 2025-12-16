€ 5.0920
Data publicării: 19:02 16 Dec 2025

Sf. Daniel, sărbătorit pe 17 decembrie. Cui îi spunem la mulți ani
Autor: Dana Mihai

Happy Birthday - Freepik Tort - Freepik
 

Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Daniel.

Cine a fost Sfântul Proroc Daniel

Sfântul Proroc Daniel este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați sfinți ai Vechiului Testament. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr. și a fost dus la Babilon, unde s-a remarcat prin înțelepciune și prin darul de a face profeții. Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața sa este aruncarea în groapa cu lei, din care a scăpat nevătămat datorită credinței sale.

Citește și: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie

Ce nume românești sunt sărbătorite pe 17 decembrie, de Sf. Daniel

  • Daniel

  • Dana

  • Daniela

  • Dan

  • Dani

  • Dănuț

  • Dănilă

  • Daniil

Pe 17 decembrie, urarea tradițională este "La mulți ani", însoțită de gânduri bune, sănătate și bucurii pentru toți cei care poartă numele Sfântului Proroc Daniel.

