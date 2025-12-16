Sf. Daniel, sărbătorit pe 17 decembrie. Cui îi spunem la mulți ani

Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Daniel.
Sfântul Proroc Daniel este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați sfinți ai Vechiului Testament. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr. și a fost dus la Babilon, unde s-a remarcat prin înțelepciune și prin darul de a face profeții. Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața sa este aruncarea în groapa cu lei, din care a scăpat nevătămat datorită credinței sale.
Daniel
Dana
Daniela
Dan
Dani
Dănuț
Dănilă
Daniil
Pe 17 decembrie, urarea tradițională este "La mulți ani", însoțită de gânduri bune, sănătate și bucurii pentru toți cei care poartă numele Sfântului Proroc Daniel.
de Val Vâlcu