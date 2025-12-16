Sf. Daniel, sărbătorit pe 17 decembrie. Cui îi spunem la mulți ani

Cine a fost Sfântul Proroc Daniel

Sfântul Proroc Daniel este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați sfinți ai Vechiului Testament. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr. și a fost dus la Babilon, unde s-a remarcat prin înțelepciune și prin darul de a face profeții. Unul dintre cele mai cunoscute episoade din viața sa este aruncarea în groapa cu lei, din care a scăpat nevătămat datorită credinței sale.

Ce nume românești sunt sărbătorite pe 17 decembrie, de Sf. Daniel

Daniel

Dana

Daniela

Dan

Dani

Dănuț

Dănilă

Daniil

Pe 17 decembrie, urarea tradițională este "La mulți ani", însoțită de gânduri bune, sănătate și bucurii pentru toți cei care poartă numele Sfântului Proroc Daniel.