Unde a fost Grindeanu când se vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan / foto

Liderul PSD a lipsit de la votul moțiunii depuse împotriva Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu a fost prezent la Timișoara.

Explicația lui Sorin Grindeanu privind absența de la moțiune

„Am ales să fiu astăzi, la Timișoara, alături de comunitatea evreiască la redeschiderea Sinagogii din Cetate, într-o seară importantă pentru această comunitate.



Am transmis sincere condoleanțe familiilor victimelor recentului atac antisemit din Australia. Condamn orice formă de violență și de ură care nu trebuie să se mai regăsească în societățile noastre! Doar împreună suntem puternici împotriva celor care vor să distrugă!



Încă din copilărie, ca timișorean, am învățat ce înseamnă valoarea multiculturalismului și a diversității religioase. O comunitate înțeleaptă este capabilă să descopere și să armonizeze toate lucrurile care deși ne fac diferiți, în realitate ne ajută să lucrăm și să ne dezvoltăm împreună.



Ca fost viceprimar al Timișoarei și președinte de Consiliu Județean Timiș am fost onorat să particip la redeschiderea uneia dintre cele mai vechi sinagogi din România. Sinagoga din Cetate este un edificiu emblematic al orașului nostru și un monument istoric de importanță națională.



Cu atât mai mult de bun augur este că această redeschidere are loc cu ocazia unei sărbători speciale, cu ocazia Hanuka. În fiecare an, Hanuka este atât un prilej de bucurie, cât și un prilej de reflexie și de reafirmare a valorilor care au păstrat identitatea și forța poporului evreu timp de mii de ani.



Fiecare comunitate religioasă are dreptul să-și afirme identitatea, dar în același timp trebuie să-și aducă contribuția la crearea unui climat de toleranță în societate. Libertatea de exprimare trebuie respectată, fără însă ca sub pretextul ei să fie acceptate exagerări de orice fel.



În acest spirit, reiterez angajamentul în ceea ce privește susținerea, în continuare, de la nivel legislativ, a combaterii intoleranței și oricăror forme de radicalizare.



Prețuim contribuția la modelarea societății românești a comunității evreiești, ca parte integrantă din istoria și cultura noastră, de aceea apreciez atitudinea și implicarea Federației Comunităților Evreiești din România, ca partener în promovarea unor soluții eficiente la provocările cu care ne-am confruntat și cu care, din păcate, încă ne confruntăm.



Hag Hanuka Sameah!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost respinsă

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost respinsă, luni, de plenul reunit al Parlamentului.

Moţiunea de cenzură nu urmăreşte interesul României, fiind doar un spectacol politic, a afirmat, luni, în plenul reunit, deputatul PSD Alexandru-Mihai Ghigiu. El a adăugat că social-democraţii „au tratat guvernarea ca pe un angajament direct faţă de români, nu ca pe o rampă de lansare pentru declaraţii politice”.

