€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Unde a fost Grindeanu când se vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan / foto
Data actualizării: 20:49 15 Dec 2025 | Data publicării: 20:49 15 Dec 2025

Unde a fost Grindeanu când se vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan / foto
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres
 

Sorin Grindeanu nu a mers astăzi în Parlament la votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Liderul PSD a lipsit de la votul moțiunii depuse împotriva Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu a fost prezent la Timișoara. 

Explicația lui Sorin Grindeanu privind absența de la moțiune

„Am ales să fiu astăzi, la Timișoara, alături de comunitatea evreiască la redeschiderea Sinagogii din Cetate, într-o seară importantă pentru această comunitate.


Am transmis sincere condoleanțe familiilor victimelor recentului atac antisemit din Australia. Condamn orice formă de violență și de ură care nu trebuie să se mai regăsească în societățile noastre! Doar împreună suntem puternici împotriva celor care vor să distrugă!


Încă din copilărie, ca timișorean, am învățat ce înseamnă valoarea multiculturalismului și a diversității religioase. O comunitate înțeleaptă este capabilă să descopere și să armonizeze toate lucrurile care deși ne fac diferiți, în realitate ne ajută să lucrăm și să ne dezvoltăm împreună.


Ca fost viceprimar al Timișoarei și președinte de Consiliu Județean Timiș am fost onorat să particip la redeschiderea uneia dintre cele mai vechi sinagogi din România. Sinagoga din Cetate este un edificiu emblematic al orașului nostru și un monument istoric de importanță națională.


Cu atât mai mult de bun augur este că această redeschidere are loc cu ocazia unei sărbători speciale, cu ocazia Hanuka. În fiecare an, Hanuka este atât un prilej de bucurie, cât și un prilej de reflexie și de reafirmare a valorilor care au păstrat identitatea și forța poporului evreu timp de mii de ani.


Fiecare comunitate religioasă are dreptul să-și afirme identitatea, dar în același timp trebuie să-și aducă contribuția la crearea unui climat de toleranță în societate. Libertatea de exprimare trebuie respectată, fără însă ca sub pretextul ei să fie acceptate exagerări de orice fel.


În acest spirit, reiterez angajamentul în ceea ce privește susținerea, în continuare, de la nivel legislativ, a combaterii intoleranței și oricăror forme de radicalizare.


Prețuim contribuția la modelarea societății românești a comunității evreiești, ca parte integrantă din istoria și cultura noastră, de aceea apreciez atitudinea și implicarea Federației Comunităților Evreiești din România, ca partener în promovarea unor soluții eficiente la provocările cu care ne-am confruntat și cu care, din păcate, încă ne confruntăm.


Hag Hanuka Sameah!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost respinsă

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” a fost respinsă, luni, de plenul reunit al Parlamentului.

Moţiunea de cenzură nu urmăreşte interesul României, fiind doar un spectacol politic, a afirmat, luni, în plenul reunit, deputatul PSD Alexandru-Mihai Ghigiu. El a adăugat că social-democraţii „au tratat guvernarea ca pe un angajament direct faţă de români, nu ca pe o rampă de lansare pentru declaraţii politice”.

VEZI ȘI: Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. UPDATE: Moțiunea a picat - 139 voturi pentru, 2 împotrivă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
hanuka
ilie bolojan
motiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Kelemen Hunor, reacție după votul PSD dat pentru moțiunea simplă de astăzi
Publicat acum 19 minute
Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO
Publicat acum 23 minute
Luminile de sărbători devin din ce în ce mai strălucitoare și ne perturbă somnul
Publicat acum 36 minute
Horoscop 16 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 44 minute
Programele școlare pentru liceu, lansate în transparență publică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close