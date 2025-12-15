Rob Reiner, regizor celebru de la Hollywood, găsit mort în propria casă alături de soția sa

Actorul, regizorul şi producătorul american Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit mort, în locuinţa sa din Brentwood, Los Angeles, California, alături de soţia sa, Michele Singer, transmit agenţiile EFE şi AFP care citează media americane. Cei doi ar fi fost înjunghiaţi, conform primelor informaţii.

Anunțul Poliţiei din Los Angeles privind moartea lui Rob Reiner

Poliţia din Los Angeles a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă de duminică seară, că doi oameni au fost găsiți morți în casa regizorului filmului "When Harry Met Sally...", dar nu a confirmat public identitatea acestora. Decesele sunt anchetate drept omucideri, conform Departamentului de Poliţie din Los Angeles.

Rob Reiner, recompensat cu două premii Emmy

Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi comediantului Carl Reiner, notează EFE. Totodată, el a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în anul 1974, respectiv anul 1978.

Potrivit biografiei publicate pe pagina IMDB şi citată de EFE, Rob Reiner s-a născut pe data de 6 martie 1947 în Bronx, New York. El s-a căsătorit cu Michele Singer în anul 1989.

Rob Reiner este celebru, în special pentru pentru rolurile sale din producţiile "All in the Family", "This is Spinal Tap" şi "The Wolf of Wall Street", scrie Agerpres.

