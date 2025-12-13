€ 5.0904
Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări: Ce ți se cere să faci
Data actualizării: 21:19 13 Dec 2025 | Data publicării: 21:17 13 Dec 2025

Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări: Ce ți se cere să faci
Autor: Ioana Dinu

coruptia ucide face angajari Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări
 

Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări.

Corupția Ucide se pare că pregătește mișcări masive. De ce? Pentru că ONG-ul face brusc angajări. ONG-ul transmite că se caută „colegi de baricadă”.

Ce vor de la tine cei de la Corupția Ucide

„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă.

Corupția Ucide recrutează oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare. Nu căutăm participanți, căutăm colegi de baricada.

Ai experiență în: 


Coordonare & Strategie (Project Manageri, Dispeceri)? 

Media & Comunicare (Foto, Video, Live Streamers, Copywriteri)? 

Teren & Logistică (Securitate, Runneri, Suport tehnic)? 

Digital / Remote (Moderatori, Graficieni, Monitorizare știri)?

Dacă poți să-ți asumi responsabilitatea într-un moment critic, acum avem nevoie de tine”, a transmis ONG-ul.

De asemenea, ești întrebat în formular „Care e cea mai bună descriere pentru tine?”:

„COORDONATOR - Am experiență în management echipe (5+ persoane), pot lua decizii rapide sub presiune, am condus proiecte/evenimente → Mergi la Nivel 1 + 2
 
SPECIALIST/LEAD - Am expertiză într-un domeniu specific (media, logistică, siguranță), pot coordona o echipă mică pe aria mea → Mergi la Nivel 2 + 3 sau 4
 
ECHIPA DIN STRADĂ - Vin fizic la protest, fac treabă concretă (filmez, fotografiez, car chestii, protejez echipa) → Mergi la Nivel 3
 
ECHIPA DE ACASĂ - Lucrez de acasă, ajut online (grafică, texte, moderare, monitorizare)”.

Formular continuă cu tot felul de întrebări pentru a vedea cât de disponibil ești să fii pe baricade.

Nu se specifică dacă primești bani pentru aceste activități.

VEZI ȘI: Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină" Raluca Moroșanu 

coruptia ucide
