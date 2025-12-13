Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări: Ce ți se cere să faci

Corupția Ucide se pare că pregătește mișcări masive. De ce? Pentru că ONG-ul face brusc angajări. ONG-ul transmite că se caută „colegi de baricadă”.

Ce vor de la tine cei de la Corupția Ucide

„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă.

Corupția Ucide recrutează oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare. Nu căutăm participanți, căutăm colegi de baricada.

Ai experiență în:



Coordonare & Strategie (Project Manageri, Dispeceri)?

Media & Comunicare (Foto, Video, Live Streamers, Copywriteri)?

Teren & Logistică (Securitate, Runneri, Suport tehnic)?

Digital / Remote (Moderatori, Graficieni, Monitorizare știri)?

Dacă poți să-ți asumi responsabilitatea într-un moment critic, acum avem nevoie de tine”, a transmis ONG-ul.

De asemenea, ești întrebat în formular „Care e cea mai bună descriere pentru tine?”:

„COORDONATOR - Am experiență în management echipe (5+ persoane), pot lua decizii rapide sub presiune, am condus proiecte/evenimente → Mergi la Nivel 1 + 2



SPECIALIST/LEAD - Am expertiză într-un domeniu specific (media, logistică, siguranță), pot coordona o echipă mică pe aria mea → Mergi la Nivel 2 + 3 sau 4



ECHIPA DIN STRADĂ - Vin fizic la protest, fac treabă concretă (filmez, fotografiez, car chestii, protejez echipa) → Mergi la Nivel 3



ECHIPA DE ACASĂ - Lucrez de acasă, ajut online (grafică, texte, moderare, monitorizare)”.

Formular continuă cu tot felul de întrebări pentru a vedea cât de disponibil ești să fii pe baricade.

Nu se specifică dacă primești bani pentru aceste activități.

