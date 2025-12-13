Primul român care a ajuns în China a fost trimis de Rusia. Povestea pe care prea puțini români o cunosc / video

Întrebat care sunt motivele pentru care oamenii ar trebui să viziteze China, profesorul Bogdan Bucur (SNSPA) a explicat că această țară este o civilizație globală cu o istorie fascinantă.

Profesorul a povestit că a participat la o conferință internațională în China, unde a avut ocazia să vorbească despre Nicolae Milescu, un personaj remarcabil, dar care astăzi este prea puțin cunoscut în România.

Potrivit profesorului, Nicolae Milescu este primul român și est-european care a ajuns în China, dar trimis acolo de Imperiul Țarist, Rusia de astăzi.

„Sunt foarte multe pentru care te poți duce în China. Este o civilizație care își reconfirmă în epoca noastră statutul de mare civilizație globală. E un fenomen extrem de interesant, extrem de captivant din punct de vedere științific, istoric.

Eu am fost acolo la o conferință internațională unde am avut șansa să descopăr capitala, dar și sudul Chinei, câteva localități pe care le-am explorat. Am făcut o susținere în legătură cu un personaj absolut fabulos, absolut extraordinar din cultura și istoria României despre care cunoaștem foarte puține lucruri. Mă refer la marele spătar și ambasador Nicolae Milescu.

Milescu Spătarul este românul care ajunge pentru prima dată în China, este chiar primul est-european care pășește în Imperiul Chinez, evident primul român și est-european care pătrunde în Orașul Interzis.

Este adevărat că nu face asta în calitate de moldovean și valah, pentru că Nicolae Milescu este născut în Moldova, ocupă dregătorii mai puțin importante în sfatul Moldovei, se împlinește în boierie în Țara Românească, la București, ca mare spătar, ajunge să se formeze, să se instruiască la Academia Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol”, a spus profesorul.

Primul român în China

Profesorul a povestit că Nicolae Milescu a trăit în Imperiul Otoman, apoi în Imperiul Țarist. De aici, a fost trimis de către Țarul Alexei I să conducă prima ambasadă rusă în China.

„Trăiește în Imperiul Otoman o parte din viața lui, după care sfârșește în Rusia Imperială, acolo unde tatăl țarului Petru cel Mare, Alexei Întâiul, îl trimite să conducă o ambasadă, prima de acest fel, în Imperiul Chinez, iar Nicolae Milescu Spătarul se îndeletnicește și duce la împlinire această ambasadă la Beijing.

În această calitate este un personaj teribil de important pentru spațiul cultural românesc, pentru ceea ce înseamnă spațiul cultural chinezesc, dar și pentru două țări cu care interacționează profund - mă refer la Turcia de astăzi, Imperiul Otoman de odinioară, și Rusia de astăzi, imperiul țarilor de dinainte de 1700.

Este, așadar, un român global, nu doar un român provincial, cum erau mulți din tagma din care el făcea parte și care mi se pare la fel de fermecător și de curajos, de deschizător de lumi, porți și universuri cum este, într-o altă logică, Dimitrie Cantemir, amândoi de altfel moldoveni”, a spus profesorul Bogdan Bucur, la DC News.

