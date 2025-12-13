Messi, evacuat după un stadion din India după ce a fost onorat cu o statuie de 21 de metri. Haos la Kolkata / video

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor, informează EFE și Agerpres.

Criza a izbucnit după ce vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute din cauza unor obiecte aruncate şi a invadării perimetrului de securitate.

"Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake", a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător, cu mandatul de a investiga deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami şi au dus la acuzaţii ale poliţiei în oraş.

Ministrul adjunct al Educaţiei din India, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a "deturnat" evenimentul şi a provocat dezastrul printr-o schemă de corupţie la vânzarea de bilete.

Controversa a izbucnit în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani au denunţat o înşelătorie după ce au plătit bilete scumpe şi au văzut cum un zid de politicieni şi oficiali i-a blocat jucătorului vederea pentru a face fotografii, împiedicând spectacolul sportiv.

În urma revoltelor de pe stadion şi a protestelor de la hotelul jucătorului, anturajul lui Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă pentru a-şi continua turneul în oraşul Hyderabad.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului, pentru a marca începutul turneului intitulat GOAT Tour (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian.

Messi a stârnit un val de euforie în India, fiind onorat cu o statuie de 21 de metri

"Messimania" a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat GOAT Tour (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului indian, informează EFE.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de o mulţime frenetică care a stat toată noaptea în faţa aeroportului şi a hotelului. Zona de sosiri internaţionale s-a transformat într-o mare de tricouri albastru-alb, scandări şi tobe, confirmând statutul de zeitate pe care jucătorul îl deţine în statul din Bengalul de Vest.

Căpitanul echipei naţionale a Argentinei călătoreşte însoţit de o delegaţie din care fac parte coechipierul său de la Inter Miami, Luis Suarez, şi mijlocaşul argentinian Rodrigo De Paul.

Primul eveniment major de pe ordinea de zi din "Oraşul Bucuriei" a fost dezvelirea virtuală a unei statui din fier, înaltă de 21 de metri. Monumentul, ridicat în doar 40 de zile la Sree Bhumi Sporting Club din Lake Town, îl imortalizează pe Messi ridicând trofeul Cupei Mondiale, punctul culminant al carierei sale, un moment celebrat de fanii indieni ca fiind al lor.

La ceremonie au participat superstarul de la Bollywood Shah Rukh Khan şi fiul său AbRam, care au împărţit scena cu fotbaliştii, creând una dintre cele mai puternice imagini ale zilei.

Kolkata este unul dintre puţinele locuri din Asia de Sud unde fotbalul rivalizează cu cricketul, menţinând o împărţire istorică a pasiunilor între Brazilia şi Argentina. Ultima dată când Messi a păşit pe pământ indian a fost în 2011, pentru un amical împotriva Venezuelei (1-0).

Starul argentinian urmează să viziteze legendarul Salt Lake Stadium, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, unde mii de fani s-au adunat încă de la primele ore ale dimineţii, sub pază strictă.

După ce îşi încheie programul în Kolkata, turneul de trei zile va continua la Hyderabad, unde multiplul câştigător al "Balonului de Aur" este aşteptat să participe la un meci demonstrativ şi să aibă întâlniri cu elita politică a ţării.