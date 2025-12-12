Meloni vinde la licitație cadourile primite de la lideri străini, în valoare de 800.000 de euro. Ce i-a dat Marcel Ciolacu

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, deschide o nouă etapă administrativă. Aceasta pregătește o licitație amplă prin care statul italian va pune în vânzare o serie de cadouri primite de la diverși lideri străini. Inițiativa vine după inventarierea darurilor acumulate în timpul vizitelor oficiale și după verificarea regulilor care nu permit premierului să păstreze obiecte cu valoare ridicată. Între acestea se află și cadoul primit de la Marcel Ciolacu, menționat în lista transmisă instituțiilor.

Licitație cu obiecte de protocol: ce scoate Meloni la vânzare

Potrivit documentelor oficiale, selecția a vizat exclusiv bunuri estimate la peste 300 de euro, prag peste care legea italiană prevede că un premier trebuie să le predea statului. Inventarul cuprinde peste 270 de obiecte, toate depozitate într-o încăpere specială din Palazzo Chigi. Deși catalogul final nu a fost publicat de casa de licitație Bertolami Fine Art din Roma, valoarea totală a darurilor este calculată la aproape 800.000 de euro, informație rezultată dintr-o interpelare parlamentară depusă de deputatul Francesco Bonifazi, citată de presa italiană.

Între primele daruri înscrise în listă se află cel primit de Meloni din partea premierului indian Narendra Modi, la summitul G20 din Bali, în noiembrie 2022. Este vorba de portul tradițional al femeilor din Kerala. Din aceeași categorie a obiectelor cu poveste ies în evidență statueta lui Javier Milei cu un fierăstrău cu lanț, dar și daruri mai neobișnuite, precum un sac de orez din Pakistan sau câteva cămile miniaturale din Libia.

Cadoul oferit de Marcel Ciolacu, pe lista obiectelor inventariate

Printre aceste daruri se află și o statuie din cârpă primită de la Michele Emiliano, membru al Partidului Democrat din Italia. Casa de licitație urmează să scoată la vânzare și aproximativ cincisprezece covoare obținute în diferite vizite oficiale în Libia și alte state arabe. Alte obiecte incluse pe listă două sunt brățări metalice, patru tablouri, un colier, un inel și o pereche de cercei.

Lista se extinde cu pantofi albaștri din piele de piton, creați de un designer saudit, vaze, bijuterii și casete pentru bijuterii. Între darurile notabile se află și eșarfa oferită de premierul albanez Edi Rama orașului Abu Dhabi, cu prilejul aniversării de 48 de ani a premierului italian, un serviciu de ceai din porțelan din partea lui Viktor Orban și un bol ceramic dăruit de fostul președinte american Joe Biden.

În acest inventar apare și cadoul primit de la fostul premier al României, Marcel Ciolacu. Acesta i-a oferit Giorgiei Meloni un costum tradițional, în cadrul unui summit interguvernamental. Între piesele ținutei se află și o cămașă de in decorată cu cruci roșii, un simbol menit să protejeze purtătorul. Este un element care face darul ușor de recunoscut între celelalte obiecte primite de la alți lideri străini.

Meloni și licitația cadourilor oficiale: regulile care impun procedura

Reglementările Italiei îi obligă pe oficiali să nu rețină bunurile cu valoare mare, astfel că Meloni trebuie să transfere statului tot ce depășește limita legală. Prin urmare, bunurile intră în circuitul administrativ și, ulterior, în procedura de licitație publică.

În acest context, și cadoul oferit de Marcel Ciolacu a fost inclus în aceeași listă de inventar, urmând același traseu birocratic ca restul darurilor primite de la lideri străini, indiferent de valoare simbolică sau culturală, conform La Repubblica.

