Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele internaționale

Lukoil favorizează oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale internaţionale, întrucât este sub forma unui acord fără numerar prin care sunt returnate grupului rus valorile mobiliare din SUA, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Miercuri, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Conform surselor Reuters, banca americană de investiţii Xtellus Partners s-a oferit să organizeze un schimb al valorile mobiliare ale Lukoil deţinute de investitori din SUA într-un acord fără numerar pentru a le returna Lukoil în schimbul activele sale internaţionale.

Reprezentanţii Xtellus au refuzat să comenteze, iar cei ai Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta.

Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari atunci când au fost nevoiţi, mai întâi să îngheţe şi apoi să îşi deprecieze acţiunile la firme ruseşti, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Xtellus a transmis Trezoreriei SUA că vrea să organizeze un schimb de valori mobiliare Lukoil deţinute de investitori americani, într-o vânzare fără numerar înapoi către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei ruseşti, susţin sursele.

Lukoil are aproximativ 200 de benzinării sub marcă proprie în New Jersey, Pennsylvania şi New York. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie deţinută de Lukoil, care deţine aproximativ 430 de benzinării, a declarat luna trecută că îşi va închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Printre potenţialii cumpărători ai activelor internaţionale ale Lukoil sunt companiile petroliere americane ExxonMobil şi Chevron, precum şi fondul american de private equity Carlyle.

Lukoil l-a însărcinat pe Pavel Zhdanov, vicepreşedintele responsabil cu finanţele, să conducă discuţiile cu potenţialii licitatori, susţin sursele

Dacă Xtellus ajunge la un acord cu Lukoil, va trebui să solicite Trezoreriei SUA aprobarea pentru a continua tranzacţia.

Potenţiala tranzacţie cu Xtellus este mai complexă decât cea cu alţi licitatori deoarece include acţiunile Lukoil şi va necesita publicarea numelor celor care deţin acţiuni, adaugă sursele.

Acestea atrag atenţia că potenţiala tranzacţie ar putea necesita aprobarea preşedintelui rus Vladimir Putin, care a interziz în 2022 tranzacţionarea acţiunilor ruse peste hotare, conform Agerpres.

