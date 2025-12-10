Pericolul ascuns din spatele alimentelor ultraprocesate. De ce să renunți imediat la pizza congelată, parizer sau nuggets

Trăind mereu pe fugă, tot mai mulți oameni aleg alimentele ultraprocesate, în detrimentul celor tradiționale sau a mâncării gătite în casă. Un obicei foarte periculos, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic, citând un studiu publicat în The Lancet care a trecut în revistă peste 100 de cercetări științifice care arată că alimentele precum pizza congelată, parizer, nuggets, crenvurști, supa instant etc. - pot duce la degradarea gravă a sănătății.

"Tot ce e ultraprocesat trebuie evitat! Cercetările efectuate de prestigioasa revistă medicală The Lancet oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultraprocesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.

Studiul The Lancet trece în revistă peste 100 lucrări științifice și conturează o imagine îngrijorătoare: UPF-urile (prescurtarea de la Ultra Processed Food) afectează întregul organism și nu este vorba doar de nutrienți, ci de modul în care aceste alimente sunt proiectate, produse, ambalate și consumate.

Răul provocat de alimentele ultraprocesate

Răul provocat de alimentele ultraprocesate nu vine doar din ingredientele enumerate pe etichetă, ci și din alți factori precum:

-structura alimentelor, deseori distrusă prin procesări industriale

-digestibilitatea excesiv de rapidă

-conținutul scăzut de fitonutrienți

-textura moale, care nu necesită mestecare și accelerează ingestia.

Unul dintre experți spune că majoritatea alimentelor ultraprocesate nu mai seamănă deloc cu ingredientele originale, iar acest lucru schimbă modul în care sunt absorbite și folosite caloriile în organism.

Ce probleme grave de sănătate pot apărea din cauza consumului de alimente ultraprocesate

Studiul The Lancet arată asocierea puternică între consumul de UPF și apariția unor probleme grave de sănătate: obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, boli renale cronice, boala Crohn, depresie.

Cercetătorii au comparat diete cu același număr de calorii și aceiași macronutrienți, iar rezultatul a fost șocant: persoanele care consumau UPF-uri mâncau mai mult, stimulate fiind de gustul intens al alimentelor procesate industrial. La final, cântărul a arătat o creștere în greutate, chiar și în condiții controlate.

Cele peste 100 de studii analizate au ajuns la concluzii similare și au arătat o relație clară de tipul „cu cât consumi mai mult, cu atât riscul este mai mare”. Deși dovezile nu stabilesc o cauzalitate absolută, cercetătorii spun că situația este „îngrijorător de coerentă”. Concluziile lovesc direct în marile companii de produse preambalate și ar putea deschide calea unor reglementări fără precedent.

Schimbarea obiceiurilor alimentare la nivel global

Cea mai alarmantă concluzie a celor de la Lancet este schimbarea obiceiurilor alimentare la nivel global. Între 2007 și 2022, consumul de UPF-uri a crescut accelerat în țările cu venituri mici și medii. Produsele ultraprocesate devin o obișnuință și înlocuiesc preparatele culinare tradiționale bazate pe ingrediente simple și curate. Rezultatul este previzibil: mai puține proteine de calitate, mai puține fibre, mai puțini fitonutrienți benefici și aport crescut de aditivi controversați.

UPF-urile sunt concepute intenționat pentru a fi irezistibile, ieftine, ușor de preparat. De aici și consumul exagerat, care generează probleme de sănătate semnalate în sute de studii. Aceste produse concurează cu preparatele tradiționale și, din păcate, câștigă tot mai mult teren!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.