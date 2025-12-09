€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri „Maratonul Moșului”, tradiția de 35 de ani a Crucii Roșii Harghita, continuă să aducă bucurie copiilor
Data publicării: 16:27 09 Dec 2025

„Maratonul Moșului”, tradiția de 35 de ani a Crucii Roșii Harghita, continuă să aducă bucurie copiilor
Autor: Iulia Horovei

mos craciun maratonul mosului „Maratonul Moşului”, eveniment derulat de filiala Harghita a Crucii Roşii. Sursa foto: Agerpres
 

Tradiționala acțiune „Maratonul Moșului”, organizată de 35 de ani de Crucea Roșie Harghita, continuă să aducă bucurie copiilor și adulților din județ. Moșul sosește și în acest an cu celebra lui sanie restaurată.

Tradiționala acțiune „Maratonul Moșului”, derulată de filiala Harghita a Crucii Roșii, aduce de 35 de ani zâmbete și bucurie copiilor și adulților din județ.

Acțiunea a început în 1990, pe vremea când Moș Crăciun „alerga” efectiv prin sate pentru a aduce daruri, iar tradiția continuă și astăzi, Moșul ajungând la copii cu o sanie tradițională, restaurată și iluminată, a declarat directoarea filialei Harghita a Crucii Roșii, Zsigmon Eva, pentru Agerpres.

Sania Moșului, transportată cu ajutorul unei platforme auto

Din cauza lipsei zăpezii și a faptului că renii încă nu au ajuns în Harghita, sania Moșului este transportată pe o platformă auto, spre încântarea copiilor și a adulților deopotrivă.

Maratonul Moșului a început cu „Programul Ghetuțelor”, o colectă de daruri organizată de Crucea Roșie în fața mai multor magazine din Miercurea-Ciuc și în câteva subfiliale din județ.

Pe lângă cadouri aduse de voluntari, s-au strâns și bani, folosiți pentru completarea alimentelor necesare pachetelor.

Moșul a început deja să împartă cadouri

În prima zi a maratonului, Moșul a vizitat copiii înscriși în programul de reabilitare al Crucii Roșii, precum și familiile lor, cărora le-a oferit daruri.

Apoi a urmat o serie de vizite în localitatea Cinod, precum și în satele din Ciucul de Sus, unde au fost distribuite zeci de pachete.

De asemenea, la acțiunea din Valea Ghimeșului, Moșul și-a făcut apariția pe pista de bob, în uralele a peste 500 de copii, cărora le-a oferit dulciuri și a recreat atmosfera de acum 20 de ani, când a ajuns acolo alergând.

Zsigmond Eva a adăugat că, în weekendul următor, Moșul va merge în orașul Bălan și în comuna Livezi pentru a distribui pachete cu alimente de bază și dulciuri copiilor și familiilor din zonă.

Copiii, entuziasmați de venirea lui Moș Crăciun

Aceasta a precizat că la astfel de evenimente „atmosfera este una de vis”, iar zâmbetele copiilor, entuziasmul părinților și implicarea voluntarilor creează un cadru de poveste și readuc spiritul Crăciunului în inimile tuturor, indiferent de vârstă.

„Este un eveniment cu zâmbete și cu bucurie. (...) Și se bucură și părinții, și adulții. Înainte, în primele faze, parcă era pentru copii totul. Dar acum și vârstnicii se bucură dacă primesc o bombonică. (...) Se naște în sufletul și în inima noastră, nu știu, o bucurie imensă, o bucurie de nedescris. Și întotdeauna lăcrimez când sunt de față, ofer pachetele și văd fețele bucuroase. E foarte frumos, și pentru mine acesta este darul de Crăciun”, a declarat Zsigmond Eva.

Citește și: Vacanță de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mos craciun
craciun
maratonul mosului
crucea rosie
cadouri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Diana Buzoianu, șahul PSD la Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante pentru prim-ministru
Publicat acum 21 minute
„Maratonul Moșului”, tradiția de 35 de ani a Crucii Roșii Harghita, continuă să aducă bucurie copiilor
Publicat acum 1 ora si 1 minut
A murit generalul Radu Theodoru
Publicat acum 1 ora si 20 minute
De ce nu se termină niciodată reforma învățământului: Principala problemă a educației din România / video
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Diana Buzoianu, reacție după ce PSD i-ar fi cerut lui Ilie Bolojan să o demită
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 21 ore si 42 minute
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close