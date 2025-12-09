„Maratonul Moșului”, tradiția de 35 de ani a Crucii Roșii Harghita, continuă să aducă bucurie copiilor

Tradiționala acțiune „Maratonul Moșului”, derulată de filiala Harghita a Crucii Roșii, aduce de 35 de ani zâmbete și bucurie copiilor și adulților din județ.

Acțiunea a început în 1990, pe vremea când Moș Crăciun „alerga” efectiv prin sate pentru a aduce daruri, iar tradiția continuă și astăzi, Moșul ajungând la copii cu o sanie tradițională, restaurată și iluminată, a declarat directoarea filialei Harghita a Crucii Roșii, Zsigmon Eva, pentru Agerpres.

Sania Moșului, transportată cu ajutorul unei platforme auto

Din cauza lipsei zăpezii și a faptului că renii încă nu au ajuns în Harghita, sania Moșului este transportată pe o platformă auto, spre încântarea copiilor și a adulților deopotrivă.

Maratonul Moșului a început cu „Programul Ghetuțelor”, o colectă de daruri organizată de Crucea Roșie în fața mai multor magazine din Miercurea-Ciuc și în câteva subfiliale din județ.

Pe lângă cadouri aduse de voluntari, s-au strâns și bani, folosiți pentru completarea alimentelor necesare pachetelor.

Moșul a început deja să împartă cadouri

În prima zi a maratonului, Moșul a vizitat copiii înscriși în programul de reabilitare al Crucii Roșii, precum și familiile lor, cărora le-a oferit daruri.

Apoi a urmat o serie de vizite în localitatea Cinod, precum și în satele din Ciucul de Sus, unde au fost distribuite zeci de pachete.

De asemenea, la acțiunea din Valea Ghimeșului, Moșul și-a făcut apariția pe pista de bob, în uralele a peste 500 de copii, cărora le-a oferit dulciuri și a recreat atmosfera de acum 20 de ani, când a ajuns acolo alergând.

Zsigmond Eva a adăugat că, în weekendul următor, Moșul va merge în orașul Bălan și în comuna Livezi pentru a distribui pachete cu alimente de bază și dulciuri copiilor și familiilor din zonă.

Copiii, entuziasmați de venirea lui Moș Crăciun

Aceasta a precizat că la astfel de evenimente „atmosfera este una de vis”, iar zâmbetele copiilor, entuziasmul părinților și implicarea voluntarilor creează un cadru de poveste și readuc spiritul Crăciunului în inimile tuturor, indiferent de vârstă.

„Este un eveniment cu zâmbete și cu bucurie. (...) Și se bucură și părinții, și adulții. Înainte, în primele faze, parcă era pentru copii totul. Dar acum și vârstnicii se bucură dacă primesc o bombonică. (...) Se naște în sufletul și în inima noastră, nu știu, o bucurie imensă, o bucurie de nedescris. Și întotdeauna lăcrimez când sunt de față, ofer pachetele și văd fețele bucuroase. E foarte frumos, și pentru mine acesta este darul de Crăciun”, a declarat Zsigmond Eva.

