Vacanță de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii

Elevii din România așteaptă cu nerăbdare vacanța de iarnă 2025. Află din acest articol în ce perioadă are loc vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026 și câte zile libere au elevii.

Când începe vacanța de iarnă a elevilor în 2025

Elevii din țara noastră vor intra în vacanța de iarnă 2025 sâmbătă, 20 decembrie 2025, cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului, până miercuri, 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.

Vacanța de iarnă are 19 zile

Mult așteptata vacanță de iarnă 2025 are, astfel, 19 zile, elevii putând să se bucure de o pauză îndelungată de la școală. Odată cu elevii, se pregătesc și părinții, dar și sectorul HoReCa și stațiunile montane, pentru aglomerația specifică vacanței de iarnă.

Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026

Toți copiii din România, de la grădinițe până la ciclul liceal, vor reveni în bănci joi, 8 ianuarie 2026, următoarele zile libere fiind programate în luna februarie 2026.

Care sunt zilele libere pentru angajați cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

Angajații vor avea 6 zile libere cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Acestea vor fi pe 25 și 26 decembrie, zile care în acest an pică joi și vineri. Astfel, românii se pot bucura de o minivacanță între 25-28 decembrie 2025. Alte zile libere în sezonul de iarnă sunt 1 și 2 ianuarie 2026, plus zilele de 6-7 ianuarie 2026, când se sărbătoresc Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul.

