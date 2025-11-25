Vacanță de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii

Vacanța de iarnă este, poate, una dintre cele mai așteptate vacanțe din an de elevii din țara noastră.
Elevii din România așteaptă cu nerăbdare vacanța de iarnă 2025. Află din acest articol în ce perioadă are loc vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026 și câte zile libere au elevii.
Elevii din țara noastră vor intra în vacanța de iarnă 2025 sâmbătă, 20 decembrie 2025, cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului, până miercuri, 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.
Mult așteptata vacanță de iarnă 2025 are, astfel, 19 zile, elevii putând să se bucure de o pauză îndelungată de la școală. Odată cu elevii, se pregătesc și părinții, dar și sectorul HoReCa și stațiunile montane, pentru aglomerația specifică vacanței de iarnă.
Toți copiii din România, de la grădinițe până la ciclul liceal, vor reveni în bănci joi, 8 ianuarie 2026, următoarele zile libere fiind programate în luna februarie 2026.
Angajații vor avea 6 zile libere cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Acestea vor fi pe 25 și 26 decembrie, zile care în acest an pică joi și vineri. Astfel, românii se pot bucura de o minivacanță între 25-28 decembrie 2025. Alte zile libere în sezonul de iarnă sunt 1 și 2 ianuarie 2026, plus zilele de 6-7 ianuarie 2026, când se sărbătoresc Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul.
de Roxana Neagu