DCNews Stiri Criza apei poate afecta grav sănătatea localnicilor din Prahova și Dâmbovița. Avertismentul dr. Adrian Marinescu
Data actualizării: 16:09 04 Dec 2025 | Data publicării: 15:52 04 Dec 2025

Criza apei poate afecta grav sănătatea localnicilor din Prahova și Dâmbovița. Avertismentul dr. Adrian Marinescu
Autor: Andrei Itu

adrian marinescu Dr. Adrian Marinescu
 

De aproape o săptămână, zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița sunt fără apă potabilă. Medicul Adrian Marinescu a lansat mai multe avertismente cu privire la pericolul pentru sănătate.

Medicul Adrian Marinescu a explicat că din cauza lipsei apei pot apărea multe afecțiuni ”începând de la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore”.

Avertismentul medicului Adrian Marinescu. Ce boli pot apărea

”Legat de apă, fără apă omul nu poate trăi, doar maximum 3 zile. Dacă fără mâncare rezistăm trei săptămâni, fără apă nu avem cum. Mai mult decât atât, în momentul în care nu ai apă deshidratarea apare imediat, nu mai vorbesc de oamenii care au boli cronice, de copii...  Deci, practic, fără apă nu putem trăi și înainte de deces se întâmplă multe alte lucruri, complicații, nu are rost să discutăm mai mult decât evident. Iar legat de ce se va întâmpla și de calitatea pe care o are apa e foarte greu de spus ce va fi mâine sau în momentul în care va fi fizic apa.

Trebuie văzută și o calitate, trebuie văzute și microorganismele. Se pot întâmpla multe, începând de la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore. Cred că trebuie niște pași, sunt absolut convins că pașii vor fi și monitorizați, că nu vor ajunge oamenii să bea apă fără să fie un control înainte”, a declarat medicul Adrian Marinescu, la Antena 3 CNN.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește

Peste 100 de mii de persoane din 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, începând de vineri, 28 noiembrie 2025, fără apă potabilă din cauza lucrărilor desfășurate la Barajul Paltinu.

Pentru a acoperi necesarul de apă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat furnizarea de ajutor umanitar de urgență, astfel încât locuitorii afectați să primească apă potabilă din Rezervele de stat.

Vezi și - Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu

Dr. Adrian Marinescu
criza apa dambovita
criza apa prahova
