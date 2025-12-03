Putin a acceptat parţial planul american pentru Ucraina, dar respinge punctele „inacceptabile”

Moscova insistă că nu a respins planul în ansamblu şi afirmă că este dispusă să continue negocierile cu reprezentanţii administraţiei Trump ori de câte ori este necesar pentru a ajunge la un compromis durabil.

Putin, dispus să continue negocierea: „Nu este un refuz al planului american”

Kremlinul a transmis miercuri, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că discuţiile de marţi seară dintre Vladimir Putin şi delegaţia americană, formată din emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi Jared Kushner, au reprezentat un „prim schimb direct de opinii”, iar procesul de negociere este abia la început.

Întrebat dacă preşedintele rus a respins propunerile americane, Peskov a negat categoric: „Unele lucruri au fost acceptate, altele marcate ca inacceptabile. Este un proces normal în încercarea de a găsi un compromis”. Reprezentantul Kremlinului a adăugat că Rusia îi este recunoscătoare lui Donald Trump pentru „eforturile sale sincere” de soluţionare a conflictului, dar a avertizat că discuţiile nu vor fi detaliate public, pentru a evita influenţarea negativă a negocierilor.

Potrivit acestuia, consultările continuă în prezent la nivel tehnic, între experţi, iar eventualele rezultate ale acestui dialog ar putea crea baza unor noi contacte la cel mai înalt nivel.

Divergențele rămân, dar ruşii consideră discuţia „utilă şi substanţială”

Iuri Uşakov, consilierul pe politică externă al preşedintelui rus, a confirmat că între cele două părţi nu s-a ajuns la un compromis după întâlnirea de la Moscova, care s-a prelungit până aproape de cinci ore. Totuşi, el a subliniat că mai multe propuneri americane „sunt mai mult sau mai puţin acceptabile” şi pot reprezenta o bază de discuţie.

„Poziţiile nu sunt mai diferite decât înaintea reuniunii”, a spus Uşakov. „Întâlnirea a fost foarte utilă, constructivă şi substanţială. Dar mai este enorm de mult de lucru, atât la Washington, cât şi la Moscova.”

Consilierul a subliniat că una dintre problemele centrale discutate a fost situaţia teritorială, după ce Putin a cerut recunoaşterea internaţională a suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei. Rusia condiţionează orice negociere de o abordare directă a acestei chestiuni, considerată esenţială pentru o eventuală rezolvare a conflictului.

NATO, teritorii şi armistiţiu - punctele fierbinți

Uşakov a precizat că discuţiile au vizat şi perspectiva unei eventuale aderări a Ucrainei la NATO, subiect pe care Rusia îl consideră „complet inacceptabil”. Tema rămâne una dintre cele mai delicate şi complicate în dialogul ruso-american, la fel ca şi problema zonelor disputate şi a limitelor militare impuse Ucrainei.

Potrivit oficialului rus, progresele recente ale armatei ruse în Ucraina, în special înaintarea în Donbas şi revendicarea oraşului Pokrovsk au avut, din perspectiva Moscovei, un impact pozitiv asupra negocierilor, consolidând poziţia Rusiei la masa tratativelor.

Între timp, la Kiev şi Washington discuţiile continuă în paralel. Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit în Florida planul iniţial propus de Trump, după o primă rundă de discuţii la Geneva. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă ca statele europene să fie implicate în proces, acuzând faptul că au fost marginalizate de Washington în ultimele săptămâni.

Europenii, între reticență și acuzații: Moscova spune că UE „s-a autoexclus”

În timp ce Zelenski cere un rol mai amplu al europenilor, Vladimir Putin afirmă contrariul: liderul rus acuză faptul că statele UE „s-au autoexclus” prin prezentarea unor cereri „absolut inacceptabile”, menite, potrivit Moscovei, să blocheze procesul şi să arunce vina asupra Rusiei.

„Nu avem intenţia de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a declarat Putin. El a criticat ceea ce a numit „iluzia” occidentală a unei posibile „înfrângeri strategice” a Rusiei. „Nu dorim război cu Europa. Dar dacă Europa îl doreşte şi îl începe, suntem gata chiar acum”, a avertizat liderul de la Kremlin.

Ce conține planul american și de ce provoacă tensiuni

Planul de pace propus de SUA cuprinde 28 de puncte, dintre care cele mai controversate sunt:

cedarea de facto a întregului Donbas către Rusia, cu demilitarizarea zonei neocupate;

îngheţarea liniei frontului în restul teritoriilor;

limitarea armatei ucrainene la 600.000 de soldaţi;

garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine în Ucraina;

utilizarea a 100 de miliarde de euro din activele ruse îngheţate în Occident pentru reconstrucţie, cu o contribuţie europeană egală.

Ucraina şi mai multe state europene au venit cu o contrapropunere: armistiţiu imediat, menţinerea actualei linii a frontului, ridicarea plafonului militar la 800.000 de soldaţi, trupe străine pe teren şi eliminarea interdicţiei privind aderarea la NATO. De asemenea, Kievul cere ca Rusia să plătească integral daunele de război.

Impasul teritorial, cea mai mare piedică în calea păcii

Zelenski a recunoscut că problema împărţirii teritoriilor disputate rămâne cea mai dificilă temă a negocierilor, alături de garanţiile de securitate şi de finanţarea reconstrucţiei. Preşedintele ucrainean vrea ca aceste puncte să fie discutate personal cu Donald Trump.

În plus, Zelenski avertizează că o soluţie echitabilă pentru europeni este esenţială, în contextul în care planul iniţial al SUA includea folosirea activelor ruseşti îngheţate cu împărţirea profitului între Washington şi partenerii europeni, în condiţii considerabile pentru americani.

Negocierile merg mai departe, iar atât Moscova, cât şi Washingtonul lasă impresia că nu vor să închidă definitiv uşa unui compromis. Totuşi, distanţa dintre poziţii rămâne foarte mare, iar problema teritoriilor ocupate continuă să fie miza centrală şi cea mai dificil de depăşit în drumul către un potenţial acord de pace.