Un lup a evadat din grădina zoologică din Tokyo, vizitatorii sunt obligați să se adăpostească

Un lup cenuşiu a evadat duminică din ţarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei nipone Tokyo, ceea ce a obligat instituţia să-şi închidă temporar porţile şi să le ceară vizitatorilor să se refugieze în interiorul clădirilor, informează EFE şi Kyodo.

"Un lup a evadat de la grădina zoologică. Pentru a garanta securitatea, suspendăm temporar accesul (vizitatorilor). Dacă vă aflaţi deja în interiorul grădinii zoologice, vă rugăm să vă adunaţi în faţa porţii principale sau să rămâneţi într-o zonă sigură în interiorul unei clădiri", a postat Parcul Zoologic Tama, situat în suburbia Hino din Tokyo, pe platforma de socializare X.

Lupul, văzut într-o zonă destinată publicului

Potrivit postului public de televiziune NHK, un angajat al parcului a informat iniţial oficialii grădinii zoologice despre prezenţa lupului într-una dintre zonele pentru vizitatori în jurul orei locale 9:30.

După aproape cinci ore de libertate, lupul a fost în cele din urmă capturat, după ce un angajat l-a reperat într-o zonă de tufişuri, a anunţat Kyodo.

Animalul este unul dintre cei doi lupi cenuşii aflaţi în prezent la grădina zoologică, care s-a deschis în anii 1950 ca satelit al popularei grădini zoologice Ueno din Tokyo şi care adăposteşte circa 260 de specii.