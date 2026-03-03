€ 5.0981
DCNews Stiri Lecții pentru Tokyo: Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu strategia Japoniei / video
Data actualizării: 12:01 03 Mar 2026 | Data publicării: 12:01 03 Mar 2026

EXCLUSIV Lecții pentru Tokyo: Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu strategia Japoniei / video
Autor: Elena Aurel

imagine cu harta Chinei China susține că atacurile americano-israeliene încalcă dreptul internațional. Sursa foto: Freepik @sweet_tomato

Conflictul din Orientul Mijlociu are ecouri până în Asia, unde Japonia urmărește atent evoluțiile, iar China își menține o poziție prudentă în Orientul Mijlociu și nu se grăbește să susțină deschis Iranul.

Întrebat dacă Beijingul ar avea interes să sprijine Iranul într-un război de uzură sau să susțină negocierile, Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, a răspuns că dependența Chinei de hidrocarburile din Golf nu este chiar atât de mare, deoarece aceasta și-a diversificat sursele.

Potrivit acestuia, China urmărește cu atenție evoluțiile militare pentru a evalua capacitățile americane, fără a adopta o poziție politică deocamdată. De asemenea, Ovidiu Dranga a explicat că, în momentul de față, interesul principal al Chinei rămâne Asia de Sud-Est. 

China depinde de petrol, de gazele lichifiate aduse prin strâmtoarea Hormuz, 80% din livrările din zonă se duc în Asia-Pacific. Ar avea interesul să se angajeze, să sprijine Iranul într-un astfel de război de uzură sau mai degrabă să împingă spre negocieri, spre calmarea situației?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu. 

„După părerea mea, sigur, putem să ne uităm la cifre mai atent. Dependența Chinei de hidrocarburile din Golf nu este atât de mare pe cât își imaginează multă lume. China a căutat mereu surse alternative și cred că le-a găsit. 

După părerea mea, China se uită cu multă atenție la evoluțiile militare din acest conflict, pentru că vrea să vadă în ce măsură capacitățile americane își dovedesc superioritatea, fiabilitatea, în condiții de luptă reală. Prin urmare, nu-mi dau seama dacă, din punct de vedere politic sau în alt fel, China se va poziționa de o manieră clară în această etapă. S-ar putea ca ulterior lucrurile să se schimbe. 

La ora actuală, China se uită către spațiul adiacent. Zona de interes a Chinei este Asia de Sud-Est. Acolo, deocamdată, lucrurile sunt într-un echilibru relativ”, a spus Ovidiu Dranga.

VEZI ȘI: Implicațiile operațiunii Epic Fury. Întreaga ecuație de securitate în Orientul Mijlociu, chiar ordinea mondială, se schimbă

Cum influențează conflictele actuale strategia Japoniei 

Ovidiu Dranga a explicat că lecțiile învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu sunt importante pentru Japonia, iar aceste experiențe influențează dezbaterile privind postura pe care Japonia este obligată să și-o asume în menținerea stabilității regionale. 

„Am citit cu mult interes un articol din Foreign Affairs de astăzi, din ultima ediție a acestei publicații prestigioase, care a fost semnat de un fost consilier de securitate al primului ministru japonez, cu care am avut, la vremea respectivă, când eram ambasador, relații foarte bune. 

El spune foarte clar că lecțiile învățate - atât în contextul conflictului din Ucraina, cât și în contextul actualului conflict din Orientul Mijlociu - sunt foarte importante pentru Tokyo, pentru că și acolo există discuții în legătură cu postura pe care Japonia este obligată să și-o asume în perspectiva necesității de a menține stabilitatea regională, de a menține și de a promova această idee a unei zone indo-pacifice libere și stabile, în condițiile în care, iată, deja forțele americane sunt angajate într-un teatru de operațiuni de o complexitate aproape fără precedent în ultimii ani, și, în același timp, America are o responsabilitate clară în ceea ce privește stabilitatea și securitatea zonei indo-pacifice”, a spus Ovidiu Dranga.

VEZI ȘI: Ambasadorul Dranga, două variante pentru conflictul SUA, Israel - Iran. ”Regimul de la Teheran asta încearcă”

Impactul unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu

Ovidiu Dranga a explicat că, deși SUA au numeroase capabilități militare, doar o parte din acestea este desfășurată în zona Golfului. Potrivit acestuia, un conflict de durată în Orientul Mijlociu ar putea afecta atenția americană pentru alte regiuni importante, cum este Asia de Sud-Est.

 „Statele Unite au mai mult de 10 portavioane, doar două sunt angajate în zona Golfului”, a spus  jurnalistul Val Vâlcu. 

 „Categoric, forțele americane cuprind mult mai multe capabilități decât cele care sunt acum desfășurate în zona Golfului. Dar asta nu înseamnă că un conflict de durată în Orientul Mijlociu ar fi de bun augur pentru angajamentul american în Asia de Sud-Est. Forțele, chiar și foarte mari, ale oricărui jucător global sunt până la urmă finite. Și acest lucru e luat în calcul foarte serios de planificatorii militari și cei din zona politică. 

Prin urmare, e limpede că, după părerea mea, încheierea cât mai rapidă a acestui conflict din zona Iranului ar fi de natură să permită direcționarea atenției administrației americane către alte teatre care sunt poate la fel de importante, dacă nu mai importante decât teatrul din Orientul Mijlociu”, a spus Ovidiu Dranga la DC News. 

Video:

