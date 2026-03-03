€ 5.0972
Data publicării: 08:25 03 Mar 2026

Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

pilot femeie la comanda unui avion Foto: Unsplash

Trei avioane americane de vânătoare F-15 au fosto doborâte din greșeală de forțele de apărare anti-aeriene din Kuweit.

În ultimele ore au apărut mai multe videoclipuri cu piloții celor trei avioane de vânătoare care au fost doborâte din greșeală de forțele de apărare anti-aeriană din Kuweit. Imaginile au surprins și o tânără femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion chiar în momentul în care acesta a fost lovit.

În momentul în care tânăra a ajuns la sol, civilii ajunși la fața locului i-au oferit tot sprijinul necesar:

„Sunteți în siguranță”, a spus un civil.

„Totul este în regulă?”, a întrebat un altul.

„Vă mulțumim că ne-ați ajutat”, a mai spus civilul.

Reamintim că, de asemenea, un alt pilot care a reușit să se catapuilteze a primit sprijin din partea civililor din Kuweit.

CITEȘTE ȘI                 -                 Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

