Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral

Trei avioane americane de vânătoare F-15 au fosto doborâte din greșeală de forțele de apărare anti-aeriene din Kuweit.
În ultimele ore au apărut mai multe videoclipuri cu piloții celor trei avioane de vânătoare care au fost doborâte din greșeală de forțele de apărare anti-aeriană din Kuweit. Imaginile au surprins și o tânără femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion chiar în momentul în care acesta a fost lovit.
În momentul în care tânăra a ajuns la sol, civilii ajunși la fața locului i-au oferit tot sprijinul necesar:
„Sunteți în siguranță”, a spus un civil.
„Totul este în regulă?”, a întrebat un altul.
„Vă mulțumim că ne-ați ajutat”, a mai spus civilul.
Reamintim că, de asemenea, un alt pilot care a reușit să se catapuilteze a primit sprijin din partea civililor din Kuweit.
CITEȘTE ȘI - Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
???? U.S. F-15 SHOT DOWN OVER KUWAIT — FEMALE PILOT EJECTS — WHAT HAPPENED NEXT WAS CAUGHT ON CAMERA— HustleBitch (@HustleBitch_) March 2, 2026
An American fighter jet goes down.
The pilot ejects.
Parachute deployed.
When she hits the ground in Kuwait… civilians rush toward her.
"You are safe."
“Everything good?”… pic.twitter.com/aG1mz4yyW4
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci