Data actualizării: 16:35 30 Sep 2025 | Data publicării: 16:33 30 Sep 2025

Șeful Pentagonului s-a lovit singur cu un skateboard între picioare, în direct la TV - Video viral
Autor: Andrei Itu

Sursa: Pixabay
 

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a ajuns în centrul atenției, fiind protagonistul unui clip ajuns viral pe rețelele sociale.

Pete Hegseth a vrut să facă un truc cu un skateboard, dar a pus piciorul greșit pe placă, care l-a lovit între picioare. Totul s-a întâmplat în timpul unei transmisii live la Fox News.

Vizibil deranjat de lovitura primită de la skateboard

Secretarul american al Apărării s-a arătat vizibil deranjat de lovitura primită și a prins placa cu două mâini. Apoi, a început să meargă înainte. Moderatorii din studioul televiziunii Fox News, la care a fost difuzat momentul, au izbucnit în râs, în timp ce Pete Hegseth a depășit momentul stânjenitor.

Video

Cine este Pete Hegseth

Pete Hegseth este o fostă personalitate a televiziunii Fox News și veteran decorat. De asemenea, este autorul cărţii ”The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (n.red. Războiul împotriva războinicilor: În spatele trădării bărbaţilor care ne ţin liberi).

Pete Hegseth a fost căpitan de infanterie în Garda Naţională a Armatei. De asemenea, el a servit în Irak Afganistan și Guantanamo Bay.

Înainte de aceste misiuni a fost şeful unei organizaţii a veteranilor din America. Potrivit biografiei sale de pe Fox News, are un masterat în politici publice la John F. Kennedy School of Government a Universităţii Harvard.

Conform Reuters, Hegseth a afirmat faptul că a părăsit armata, în anul 2021, după ce a fost considerat extremist de o armată care nu îl mai voia. ”Sentimentul a fost reciproc - nici eu nu mai doream această armată”, a spus Hegseth, în cartea sa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sef pentagon
viral
skatebord
lovitura
Pete Hegseth
