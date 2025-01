Mărturia unui alpinist care era pe Everest în timpul cutremurului devastator de săptămâna trecută: „Am observat cum totul se întâmplă” /video

Citește și: Situația scapă de sub control: Avertisment sumbru pentru toți românii. Elena Cristian (DC Business): Nu vreau să panichez, dar oamenii trebuie puși în fața realității

Kobusch, singur pe munte la peste 6.000 de metri altitudine, a fost trezit în cortul său de vibrațiile puternice și de bubuiturile provocate de viscolul format în jurul cascadei de gheață Khumbu. „Erau valuri de praf și zăpadă. Îmi alesesem locul pentru cort cu grijă, verificând să nu pot fi lovit de gheață sau pietre. În final, am asigurat cortul foarte bine și am rămas să observ cum se întâmplă totul”, a declarat Kobusch pentru The Times.

Epicentrul cutremurului s-a aflat în Tingri, un district situat la doar 80 de kilometri de Everest, între granița Nepalului și Tibet. Regiunea, slab populată în timpul iernii, a fost zguduită de puternice unde de șoc, care au provocat pierderi semnificative: 126 de persoane au murit, iar sute au fost rănite în Tibet.

„La început, am crezut că un serac – o coloană de gheață – s-a desprins și că sute de tone de materie înghețată se îndreaptă spre cortul meu. După câteva minute, totul s-a liniștit. Marele spectacol se terminase”, a spus alpinistul german.

În ciuda calmului aparent, Kobusch a ales să rămână în cort până a fost sigur că nu vor urma replici. „Eram pe jumătate treaz, aveam un ochi deschis. M-am culcat la loc”, a adăugat el.

Jost Kobusch, în vârstă de 32 de ani, se află în mijlocul unei expediții extreme: să fie prima persoană care urcă Everestul iarna, fără oxigen suplimentar, folosind creasta vestică, una dintre cele mai dificile rute.

În acest sezon, alpinistul a atins deja o altitudine de 7.500 de metri – un record de iarnă pe această rută, stabilit ultima dată în 1984. Totuși, evenimentele recente l-au determinat să întrerupă ascensiunea. „După ce am analizat situația și amenințarea replicilor, am decis să cobor. Va trebui să aștept un an pentru a încerca din nou”, a explicat Kobusch.

Nu este prima dată când Kobusch trăiește un cutremur pe munte. În 2015, a fost martor la dezastrul care a ucis peste 9.000 de persoane în Nepal, inclusiv 18 alpiniști aflați în tabăra de bază de pe Everest. Filmarea sa de atunci, în care corturile se zguduiau violent, a devenit un simbol al tragediei.

Videoclipul din 2015, mai jos:

„Am fost convins că nu voi mai experimenta niciodată un astfel de eveniment. Apoi, brusc, îți dai seama că tocmai aceste cutremure au creat munții care mă fascinează”, a spus alpinistul.

Deși și-a întrerupt ascensiunea, Kobusch rămâne hotărât să-și ducă misiunea la bun sfârșit. În ciuda unei hernii de disc recente și a dificultăților logistice cauzate de reglementările stricte din Nepal privind utilizarea elicopterelor, alpinistul își păstrează optimismul.

„Această expediție este cel mai mare și mai dificil lucru pe care îl poți face. Necunoscutul mă atrage cel mai mult. Să mergi mai departe când nu știi ce vei găsi – aceasta este componenta care mă face curios”, a concluzionat Kobusch.

