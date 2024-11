Silviu Prigoană era pregătit pentru „ce urmează”: „E mai mare dragul să fii mort”/ video

Citește și: Ultimul interviu al lui Silviu Prigoană. Secretul unui șpriț perfect: În Franța era să mă bat cu un ospătar

Într-un dialog deschis și plin de umor negru, Silviu Prigoană a abordat, într-un mod inedit, subiectul morții și pregătirile pe care le-a făcut pentru „ce va urma”, într-o conversație cu Bursucu.

„Sunteți pregătit pentru ceea ce urmează?” l-a întrebat Bursucu.

„Să mor? Normal că sunt pregătit”, a răspuns Prigoană, completând că are deja locul de veci stabilit. „Am deja locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou, iar tata e la etajul 3. Eu la doi și după mine următorii, treaba lor”, a explicat el, cu umor.

Bursucu a continuat discuția, întrebându-l dacă și-a cumpărat locul de veci din „modă” sau din necesitate.

„Ah, păi mi-am cumpărat de 30 de ani”, a spus Prigoană, dezvăluind că decizia sa nu a fost legată de tendințe sau de vreo nevoie urgentă, ci de o relație personală. „Nu am cumpărat cavoul ăla din motive de siguranță. Aveam o relație personală cu un administrator de cimitir - cimitirul Lutheran. Făceam acolo igienizări și așa mai departe”, a povestit el.

Prigoană a subliniat că locul de veci ales, situat în cimitirul Lutheran, are un farmec aparte. „Este un cimitir simpatic, peste drum de Bellu, cu un parc și alei mari. E mai mare dragul să fii mort”, a spus el râzând, adăugând că astfel poate fi și vizitat mai ușor de cei dragi.

