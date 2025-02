Povestea politicianului care s-a apucat de slăbit pe TikTok. Ștefan Csordas are 289,3 kilograme / video viral

Ștefan Csordas este un politician din județul Satu Mare, un veritabil om de dreapta, așa cum se recomandă pe site-ul său, și un antreprenor dedicat muncii sale. Potrivit aceleiași descriere, convingerile sale se bazează pe credința că echilibrul între viața profesională și cea personală este esențial pentru împlinire și succes.

„Patriotismul meu nu este doar un cuvânt; este o parte integrantă a identității mele, o pasiune care mă motivează să contribui la dezvoltarea și prosperitatea țării noastre.

Îmi propun să fiu o voce pentru schimbare pozitivă, să inspir și să mobilizez comunități în jurul unor cauze comune, punând întotdeauna interesul public mai presus de cel personal“, a mai scris Ștefan Csordas pe siteul său.

Însă în ultimii ani, Ștefan Csordas s-a confruntat cu numeroase dificultăți atât în viața de familie, cât și în cea profesională și politică, din cauza greutății extrem de mari pe care o are. Conform videoclipurilor postate pe pagina sa de TikTok, la momentul în care a început să țină regim, Ștefan avea 289 de kilograme.

Ștefan Cosrdas s-a apucat de slăbit, pe TikTok

Politicianul Ștefan Csordas este supraponderal de mai mulți ani, iar în trecut a beneficiat și de o operație de micșorare de stomac. Regimurile ulterioare nu au dat însă rezultate, iar acesta s-a îngrășat și mai rău. Acum, cu susținerea a peste 20.000 de urmăritori de pe TikTok, bărbatul speră ca într-un an să ajungă la o greutate care să-i permită să se deplaseze fără probleme și să nu se mai simtă stânjenit în fața apropiaților.

„Cel mai greu lucru pentru mine este să slăbesc. Singur, oricât am încercat văd că nu am reușit, măcar așa poate mă ajutați împreună să mă țin de treabă”, a spus Ștefan Csordas.

„După 30 de ani am ajuns să fiu supraponderal. Acum chiar am ajuns la record, în urmă cu câteva zile. M-am cântărit, aveam 289,3 kilograme. În 2011 am fost și operat la stomac, am dat jos o sută treizeci de kilograme, în timp le-am pus din nou înapoi pentru că nu am putut altfel. Am văzut că TikTok-ul e la modă, face președinți, face orice în țara asta, am zis hai să mă pun și eu în fața oamenii, că o să-mi fie rușine să mă retrag”, a mai precizat bărbatul.

În ciuda faptului că a încercat aproape toate metodele pentru a reuși să slăbească, de la diete sofisticate și până la sport, niciuna nu a dat roade pentru Ștefan Csordas. Acum, fanii săi îi trimit mesaje de încurajare și-l motivează să se țină de regimul pe care l-a început, astfel încât în 1-2 ani să reușească să ajungă la sub 100 de kilograme.

Ștefan Csordas nu ține o dietă anume, ci mănâncă mâncărurile care îi plac. Are grijă însă la calorii și nu depășește doza zilnică. La fiecare masă, bărbatul se filmează cu ce are în farfurie, după care se urcă pe cântar să vadă dacă a mai slăbit. În ultimele zile, de când a început să țină regim, Ștefan Csordas a dat deja jos câteva kilograme, în aplauzele urmăritorilor de pe TikTok.

