€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Politica Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Data actualizării: 14:59 30 Dec 2025 | Data publicării: 14:58 30 Dec 2025

Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Autor: Doinița Manic

Irineu Darău Imagine cu Irineu Darău, noul ministru al Economiei. Foto: Facebook Irineu Darău
 

Adriana Miron ar fi noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău (USR).

Irineu Darău (USR), noul ministru al Economiei, ar fi numit-o pe Adriana Miron în funcția de șefă de cabinet. Numirea ar fi avut loc chiar a doua zi după ce Irineu Darău a depus jurământul în funcția de ministru al Economiei, adică în ajunul Crăciunului.

Cine este Adriana Miron

Adriana Miron este fostul city-manager al Brașovului, numită, după alegerile pierdute de Allen Coliban (USR), în funcția de director al Agenției Metropolitane Brașov.

Ea a ajuns la Brașov în 2021, fiind mai întâi angajată la Agenția Metropolitană Brașov și detașată la Primăria Brașov, până în momentul numirii ei pe postul de city manager. Porivit Biz Brașov ea ar fi ajuns în apropierea fostului edil al Brașovului, Allen Coliban, pe filiera lui Dacian Cioloș, fost premier al României.

“Deocamdată sunt în concediu legal, iar contractul de muncă se va suspenda pe durata mandatului de la Ministerul Economiei”, a declarat Adriana Miron pentru sursa citată.

Adriana Miron a fost în trecut condamnată la închisoare cu suspendare

Ce este însă foarte interesant despre Adriana Miron e că aceasta a fost în trecut condamnată. În anul 2013, ea a fost trimisă în judecată pentru fals intelectual în formă continuată, iar potrivit deciziei  Curții de Apel București din 17 decembrie 2015, a primit o condamnare definitivă, doi ani cu suspendare.

În aprilie 2010, pe când era director general adjunct la Resurse Umane în MAI, ea ar fi aranjat un concurs de angajare și ar fi contrasemnat două foi de pontaj pentru o persoană angajată, pentru aproximativ o lună și jumătate, până la transferul acesteia la Prefectura București. Aceste două semnături au fost încadrate ca „fals intelectual în formă continuată”

Ce avere are Adriana Miron

Potrivit declaraţiei sale de avere, publicată la data de 15 iunie 2022, adică atunci când deținea funcția de Administrator Public la Primăria Municipiului Braşov, Adriana Miron deţinea 2 terenuri intravilane, 2 apartamente şi o casă de locuit, o mașină din 2011, precum şi venituri încasate în urma vânzării unui apartament, dar și conturi curente în lei.

Ea declarase la acea vreme patru surse de venit, de pe urma activităţii de Administrator Public, din consultanţă, din asigurări şi de la Agenţia Metropolitană de Consultanţă Durabilă Braşov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministrul economiei
irineu darau
sefa cabinet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Publicat acum 15 minute
Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Publicat acum 45 minute
Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire
Publicat acum 52 minute
Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat
Publicat acum 56 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close