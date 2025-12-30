Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare

Irineu Darău (USR), noul ministru al Economiei, ar fi numit-o pe Adriana Miron în funcția de șefă de cabinet. Numirea ar fi avut loc chiar a doua zi după ce Irineu Darău a depus jurământul în funcția de ministru al Economiei, adică în ajunul Crăciunului.

Cine este Adriana Miron

Adriana Miron este fostul city-manager al Brașovului, numită, după alegerile pierdute de Allen Coliban (USR), în funcția de director al Agenției Metropolitane Brașov.

Ea a ajuns la Brașov în 2021, fiind mai întâi angajată la Agenția Metropolitană Brașov și detașată la Primăria Brașov, până în momentul numirii ei pe postul de city manager. Porivit Biz Brașov ea ar fi ajuns în apropierea fostului edil al Brașovului, Allen Coliban, pe filiera lui Dacian Cioloș, fost premier al României.

“Deocamdată sunt în concediu legal, iar contractul de muncă se va suspenda pe durata mandatului de la Ministerul Economiei”, a declarat Adriana Miron pentru sursa citată.

Adriana Miron a fost în trecut condamnată la închisoare cu suspendare

Ce este însă foarte interesant despre Adriana Miron e că aceasta a fost în trecut condamnată. În anul 2013, ea a fost trimisă în judecată pentru fals intelectual în formă continuată, iar potrivit deciziei Curții de Apel București din 17 decembrie 2015, a primit o condamnare definitivă, doi ani cu suspendare.

În aprilie 2010, pe când era director general adjunct la Resurse Umane în MAI, ea ar fi aranjat un concurs de angajare și ar fi contrasemnat două foi de pontaj pentru o persoană angajată, pentru aproximativ o lună și jumătate, până la transferul acesteia la Prefectura București. Aceste două semnături au fost încadrate ca „fals intelectual în formă continuată”

Ce avere are Adriana Miron

Potrivit declaraţiei sale de avere, publicată la data de 15 iunie 2022, adică atunci când deținea funcția de Administrator Public la Primăria Municipiului Braşov, Adriana Miron deţinea 2 terenuri intravilane, 2 apartamente şi o casă de locuit, o mașină din 2011, precum şi venituri încasate în urma vânzării unui apartament, dar și conturi curente în lei.

Ea declarase la acea vreme patru surse de venit, de pe urma activităţii de Administrator Public, din consultanţă, din asigurări şi de la Agenţia Metropolitană de Consultanţă Durabilă Braşov.