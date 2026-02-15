Fostul premier Victor Ponta atrage atenția asupra unei greșeli făcute de actualul prim-ministru al României, Ilie Bolojan, dincolo de creșterea taxelor și impozitelor, care pune mare presiune pe buzunarele românilor, despre care spune că îl supără foarte tare.

"99% dintre oameni nici nu știu ce înseamnă recesiune. Domnul Bolojan vine mereu și vorbește despre deficit. 99% dintre oameni nu știu ce înseamnă deficit și nici nu îi interesează. Nu e treaba lor deficitul. În schimb, trebuie să le vorbești oamenilor dacă tu ești primul-ministru al României și al românilor, lași deficitul și recesiunea și spui: Domnule, anul trecut cât aveați salariul? Nu știu, 800 de euro. Anul ăsta l-am înghețat. Dar prețurile? Adică facturile la întreținere, la energie, școala copilului, spitalul dacă e, cum este? Domnule, e mult mai mult. Nu se poate, hai să găsim o soluție.

Taxele - am înțeles, plăteam foarte puțin impozitul pe case. Dar vino și spune: domnule, ai o singură casă, un singur apartament, ești un bătrân care are un apartament... Fă deduceri sau spune foarte clar: A, vrei să ai încă 3-4 vile, atunci plătești mai mult.

Victor Ponta: Pe mine asta mă supără cel mai tare, dincolo de faptul că eu nu cred că măsurile luate de guvern vor ajuta

Asta înseamnă operație cu bisturiul. Dacă vii și operezi cu toporul și îl și faci pe bolnav de vină în fiecare zi... Pe mine asta mă supără cel mai tare, dincolo de faptul că eu nu cred că măsurie luate de guvern vor ajuta. Vor face mai rău pentru că scoți bani din economie, pentru că sperii zona privată și pentru că îi pui pe toți oamenii deopotrivă.

Dar ce mă supără mai tare este că oamenii sunt acuzați: Hai, măi, lasă, iarăși vreți pensii? Da, domnule, vrem pensii că am muncit toată viața și mai avem câțiva ani de trăit. Hai, domnilor, iar vreți salarii? Normal, de aia muncesc, pentru salariu", a spus Victor Ponta la DC NEWS.

Reamintim că România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri, 13 februarie, de Institutul Național de Statistică (INS).