DCNews Sport Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după conflictul cu conducerea clubului
Data publicării: 15:10 15 Feb 2026

Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după conflictul cu conducerea clubului
Autor: Mihai Ciobanu

cristiano-ronaldo_04203300 Foto: Agerpres

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după protestul faţă de conducerea clubului.

Cristian Ronaldo a marcat la revenirea sa la Al Nassr, ajutându-şi echipa să menţină urmărirea liderului ligii saudite de fotbal, Al Hilal, prin victoria cu 2-0 în faţa celor de la Al Fateh, conform DPA.

Superstarul portughez de 41 de ani, care a lipsit două meciuri din campionat şi în meciul din Cupa AFC în deplasare cu Arkadag, după ce s-a relatat că intrase într-o grevă de protest faţă de decizia clubului său de a nu transfera pe nimeni în perioada de mercato din iarnă, a deschis scorul pe stadionul echipei Al Fateh.

Cel de-al 18-lea gol din acest sezon pentru Ronaldo, un şut cu piciorul drept din interiorul suprafeţei de pedeapsă, a asigurat calea spre o victoria relativ confortabilă a oaspeţilor.

Portughezul a avut nevoie de mai puţin de un minut pentru prima sa ocazie de gol.

Ayman Yahya a marcat al doilea gol al meciului, cu 12 minute înainte de încheierea partidei. 

cristiano ronaldo
