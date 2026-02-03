Clasamentul Superligii după meciurile de marți U Cluj - Argeș și Hermannstadt - Rapid

Meciurile din etapa a 25-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de marţi până joi. Astăzi s-au disputat Universtitatea Cluj - Argeș și Hermannstadt - Rapid.
Rezultate marţi 3 februarie:
Universitatea Cluj a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-1 (1-0), marţi seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Au marcat: Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), respectiv Roberto Sierra (66) pentru FC Argeș.
FC Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc în clasament, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 25-a. Au marcat: Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70), Timotej Jambor (83). De asemenea, Alexandru Dobre (Rapid) a ratat un penalty în minutul 60.
Într-un alt meci al zilei, FC Petrolul Ploieşti - AFC Unirea 04 Slobozia s-a încheiat 1-0 (0-0), pe Stadionul Ilie Oană - Ploieşti.
Miercuri 4 februarie vor avea loc următoarele meciuri: FC Metaloglobus Bucureşti - FK Csikszereda (Arena 1 - Clinceni, 16:00), AFC UTA Arad - FC CFR 1907 Cluj (Arena Francisc Neuman - Arad, 18:00)
și FC Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 20:30)
Joi 5 februarie se vor disputa: Universitatea Craiova - ASC Oţelul Galaţi (Stadion Ion Oblemenco - Craiova, 18:00)
FC FCSB - AFC Botoşani (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)
Loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Rapid Bucureşti 25 14 6 5 40-23 48
2 Universitatea Craiova 24 13 7 4 44-24 46
3 FC Dinamo Bucureşti 24 12 9 3 36-20 45
4 Universitatea Cluj 25 12 6 7 32-21 42
5 FC Argeş 25 12 4 9 31-25 40
6 FC Botoşani 24 10 9 5 30-18 39
-----------------
7 UTA Arad 24 10 8 6 31-32 38
8 Oţelul Galaţi 24 10 7 7 35-19 37
9 CFR Cluj 24 9 8 7 38-36 35
10 Farul Constanţa 24 9 7 8 32-27 34
11 FCSB 24 9 7 8 33-31 34
12 Petrolul Ploieşti 25 5 9 11 18-26 24
13 Unirea Slobozia 25 6 3 16 24-39 21
14 FK Csikszereda 24 4 7 13 22-52 19
15 FC Hermannstadt 25 3 8 14 22-43 17
16 Metaloglobus 24 2 5 17 21-53 11
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, notează Agerpres.
