Clasamentul Superligii după meciurile de marți U Cluj - Argeș și Hermannstadt - Rapid

Rezultate marţi 3 februarie:

FC Universitatea Cluj - FC Argeş 3-1 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca





Universitatea Cluj a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-1 (1-0), marţi seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Au marcat: Issouf Macalou (12, 84), Jug Stanojev (63), respectiv Roberto Sierra (66) pentru FC Argeș.

AFC Hermannstadt - FC Rapid Bucureşti 0-3 (0-1), Stadion Municipal - Sibiu





FC Rapid Bucureşti a urcat pe primul loc în clasament, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 25-a. Au marcat: Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70), Timotej Jambor (83). De asemenea, Alexandru Dobre (Rapid) a ratat un penalty în minutul 60.

Într-un alt meci al zilei, FC Petrolul Ploieşti - AFC Unirea 04 Slobozia s-a încheiat 1-0 (0-0), pe Stadionul Ilie Oană - Ploieşti.

Miercuri 4 februarie vor avea loc următoarele meciuri: FC Metaloglobus Bucureşti - FK Csikszereda (Arena 1 - Clinceni, 16:00), AFC UTA Arad - FC CFR 1907 Cluj (Arena Francisc Neuman - Arad, 18:00)

și FC Farul Constanţa - Dinamo Bucureşti (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 20:30)

Joi 5 februarie se vor disputa: Universitatea Craiova - ASC Oţelul Galaţi (Stadion Ion Oblemenco - Craiova, 18:00)

FC FCSB - AFC Botoşani (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Clasamentul

Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Rapid Bucureşti 25 14 6 5 40-23 48

2 Universitatea Craiova 24 13 7 4 44-24 46

3 FC Dinamo Bucureşti 24 12 9 3 36-20 45

4 Universitatea Cluj 25 12 6 7 32-21 42

5 FC Argeş 25 12 4 9 31-25 40

6 FC Botoşani 24 10 9 5 30-18 39

-----------------

7 UTA Arad 24 10 8 6 31-32 38

8 Oţelul Galaţi 24 10 7 7 35-19 37

9 CFR Cluj 24 9 8 7 38-36 35

10 Farul Constanţa 24 9 7 8 32-27 34

11 FCSB 24 9 7 8 33-31 34

12 Petrolul Ploieşti 25 5 9 11 18-26 24

13 Unirea Slobozia 25 6 3 16 24-39 21

14 FK Csikszereda 24 4 7 13 22-52 19

15 FC Hermannstadt 25 3 8 14 22-43 17

16 Metaloglobus 24 2 5 17 21-53 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, notează Agerpres.

