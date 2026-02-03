Fostul soț al lui Jill Biden, fosta Primă Doamnă a SUA, arestat după ce și-a ucis soția

Fostul soț al lui Jill Biden, fosta Primă Doamnă a SUA, a fost arestat și este acuzat de uciderea soției sale, au anunțat polițiștii din New Castle, marți, 3 februarie.

William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost reținut, luni, 2 februarie, și se confruntă cu acuzația de crimă de gradul întâi în cazul morții soției sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani.

„Luni, 2 februarie, în urma unei anchete ample de câteva săptămâni privind moartea Lindei Stevenson, detectivii din cadrul Unității de Investigații Criminale a Diviziei, în coordonare cu Departamentul de Justiție din Delaware, au prezentat cazul unui mare juriu. Drept urmare, Curtea Superioară a comitatului New Castle a emis un rechizitoriu, acuzându-l pe William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, de crimă de gradul întâi”, se arată într-un comunicat al Poliției din New Castle.

Soția lui Stevenson, găsită inconștientă după un conflict în locuință

Pe 28 decembrie 2025, ofițerii din divizia de poliție din New Castle au intervenit în urma unei sesizări privind un conflict domestic la domiciliul familiei Stevenson, unde au găsit-o pe Linda în stare de inconștiență, în sufragerie. Echipajele ajunse la fața locului au încercat să o resusciteze pe femeie, dar aceasta nu a răspuns manevrelor.

Într-un comunicat de presă emis la acea vreme, poliția declara că trupul Lindei Stevenson a fost predat diviziei de științe criminalistice din Delaware, unde urma să fie efectuată o autopsie pentru a determina cauza și modul în care a murit.

Jill Biden, pe atunci Jill Tracy Jacobs, s-a căsătorit cu William Stevenson în februarie 1970, la vârsta de 18 ani, pe când era studentă la Universitatea din Delaware. Cuplul a fost căsătorit timp de cinci ani.

Apoi, Jill l-a întâlnit pe Joe Biden, pe atunci senator, în martie 1975.

William Stevenson se află în prezent în custodia instituției de corecție Howard Young, după ce nu a putut achita o cauțiune de 500.000 de dolari în numerar, potrivit The Guardian.

