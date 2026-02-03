€ 5.0950
DCNews Stiri Riscul unei locuințe cumpărate după executare. Coșmarul trăit de un medic veterinar din Iași
Data actualizării: 20:23 03 Feb 2026 | Data publicării: 18:59 03 Feb 2026

Riscul unei locuințe cumpărate după executare. Coșmarul trăit de un medic veterinar din Iași
Autor: Tiberiu Vasile

O femeie din Iași, ținta amenințărilor după ce și-a cumpărat o vilă: A spus că o va omorî pe ea și câinii din curte Amenințări și violență domestică. Foto: Pixabay

O femeie din Iași, medic veterinar, a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă în cartierul Tătărași din Iași.

O femeie din Iași, medic veterinar, a trecut prin momente de coșmar după ce a achiziționat o vilă în cartierul Tătărași. Bărbatul care i-a intrat fără drept în locuință a amenințat-o cu moartea, inclusiv pe câinii din curte și pe cei din cabinet. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar agresorul a fost condamnat la peste patru ani de închisoare.

Amenințări și intrări ilegale

Conform rechizitoriului, totul a pornit după ce femeia a cumpărat vila în 2015, de la o persoană care o achiziționase anterior prin licitație, cu ajutorul unui executor judecătoresc. Victima s-a mutat în 2018, după finalizarea lucrărilor de renovare și a deschis un cabinet veterinar la parter.

Problemele au escaladat pe 13 aprilie 2025, când bărbatul identificat ca Mihăiță Căldăraru a pătruns fără permisiune în imobil.

„Când am coborât, l-am găsit pe inculpatul Mihăiță Căldăraru ieșind din cabinet, având cheile mele de la imobil, cabinet și de la porți. Țipa că el este proprietarul casei și mi-a spus să ies afară, amenințând că, dacă nu o fac, mă va lovi cu o bordură în cap”, se arată în rechizitoriu.

Agresorul nu s-a oprit aici. A continuat să provoace scandal și să o urmărească pe femeia din Iași.

„Persoana de gen feminin, cu doi copii minori, a intrat împreună cu el în curte. Ulterior, inculpatul a mai venit să provoace scandal și a amenințat-o pe persoana vătămată cu moartea, spunându-i că are o oră la dispoziție pentru a părăsi imobilul și că, dacă nu o face, o va omorî pe dânsa, precum și pe câinii pe care îi are în curte și în cabinet”, se precizează în documentul instanței.

Hărțuire continuă

În zilele următoare, bărbatul a revenit și a sunat-o pe victimă, amenințând-o: „Dacă nu părăsești locuința, îți voi face rău.” Femeia a apelat atât la poliție, cât și la firma de pază pentru protecție. Camerele de supraveghere au surprins intrările ilegale și agresiunile.

Condamnare

Pe data de 2 februarie 2026, Judecătoria Iași l-a condamnat pe Mihăiță Căldăraru la 4 ani și o lună de închisoare cu executare, pentru șantaj, violare de domiciliu, violare de sediu profesional și furt, conform BZI.

CITEȘTE ȘI: Crima de la Cenei. Primele declarații ale mamei copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario: "Suntem terorizați"
 

