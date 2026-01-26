€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Un nou femicid în România: O femeie de 35 de ani, ucisă de partener în Iași
Data actualizării: 23:35 26 Ian 2026 | Data publicării: 23:27 26 Ian 2026

Un nou femicid în România: O femeie de 35 de ani, ucisă de partener în Iași
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost ucisă de partenerul său.

Tragedia a avut loc în județul Iași, iar partenerul femeii, în vârstă de 45 de ani, a fost identificat rapid. 

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul”, a transmis IPJ Iași.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 45 de ani, suspectat de comiterea faptei, și l-au dus la audieri.

Pe numele său fusese emis anterior, în data de 7 august 2025, un ordin de protecție în favoarea victimei, care a fost revocat de instanță în data de 24 septembrie 2025. 

Potrivit autorităților, de la anularea ordinului, nu au mai fost raportate conflicte între cei doi. 

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis IPJ Iași.

VEZI ȘI: Crima din Cenei: Unde a fost dus minorul de 13 ani, luat din casa bunicilor din Sânmihaiu Român

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

femicid
iasi
ordin de protectie
crima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Suveranism versus europenism, o capcană? Ce este, de fapt, suveranismul / video
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Un avion s-a prăbușit pe aerodromul din Queensland. Două victime grav rănite
Publicat acum 1 ora si 33 minute
De ce apare după divorț alienarea parentală ca semn al dominației emoționale și nu doar ca „neînțelegere” între adulți
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Accident grav în Suceava. Un mort și trei răniți
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Un nou femicid în România: O femeie de 35 de ani, ucisă de partener în Iași
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close