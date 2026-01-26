Un nou femicid în România: O femeie de 35 de ani, ucisă de partener în Iași

Tragedia a avut loc în județul Iași, iar partenerul femeii, în vârstă de 45 de ani, a fost identificat rapid.

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul”, a transmis IPJ Iași.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 45 de ani, suspectat de comiterea faptei, și l-au dus la audieri.

Pe numele său fusese emis anterior, în data de 7 august 2025, un ordin de protecție în favoarea victimei, care a fost revocat de instanță în data de 24 septembrie 2025.

Potrivit autorităților, de la anularea ordinului, nu au mai fost raportate conflicte între cei doi.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis IPJ Iași.

