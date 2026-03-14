Scandal la ANPC: Horia Constantinescu ar fi început o acțiune de control fără să anunțe superiorii
Data publicării: 16:35 14 Mar 2026

Scandal la ANPC: Horia Constantinescu ar fi început o acțiune de control fără să anunțe superiorii
Autor: Bogdan Bolojan

horia-constantinescu_41105900 Horia Constantinescu, președintele ANPC / Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis, sâmbătă, că acțiunea de control desfășurată vineri în municipiul Constanța, coordonată de Horia-Miron Constantinescu, nu a fost realizată cu informarea conducerii instituției și nici nu a fost raportată superiorilor ierarhici.

Precizările vin după reacțiile apărute în mediul online în data de 13 martie, în legătură cu intervenția inspectorilor la un eveniment de prezentare a unor produse casnice. Într-un comunicat transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, instituția arată că verificarea nu a făcut parte dintr-o tematică națională de control.

„Având în vedere reacțiile publice din 13 martie, apărute în mediul online, referitoare la acțiunea de control desfășurată în municipiul Constanța, precizăm că aceasta nu a făcut parte dintr-o tematică națională, fiind inițiativa domnului Horia-Miron Constantinescu, comisar-șef adjunct al CJPC Constanța, fără informarea conducerii ANPC și fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici”, se arată în comunicatul transmis presei.

În urma situației apărute, conducerea ANPC a decis trimiterea Corpului de control pentru a analiza modul în care a fost desfășurată intervenția. Verificarea urmează să stabilească dacă procedurile interne au fost respectate, iar instituția a anunțat că va prezenta public concluziile după finalizarea controlului.

„ANPC reafirmă angajamentul de a acționa cu profesionalism, responsabilitate și transparență, protejând drepturile și interesele consumatorilor”, se mai precizează în comunicat. Instituția subliniază că activitatea sa se desfășoară în baza prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, care reglementează organizarea și funcționarea autorității.

Intervenția lui Horia Constantinescu, la o prezentare unde bătrânii erau păcăliți să cumpere oale de 12 000 lei 

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, intervenția inspectorilor a avut loc vineri, în timpul unui eveniment organizat într-o locație din Constanța, unde erau prezentate produse casnice. Acțiunea ar fi vizat suspiciuni de practici comerciale înșelătoare.

Conform martorilor, prezentarea era orientată în special către persoane vârstnice, considerate ținte frecvente pentru astfel de metode de vânzare. Participanții ar fi fost convinși prin diverse tehnici să cumpere seturi de vase de gătit la prețuri considerate exagerate.

În timpul verificării, prezentarea a fost oprită. 

