Data actualizării: 12:13 30 Apr 2026 | Data publicării: 12:13 30 Apr 2026

AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului
Autor: Alexandra Curtache

Florin Bănică, președinte AFM

AFM anunță solicitarea avizului pentru ecologizarea unui depozit din Vulcan și invită publicul să trimită observații.

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Jiu a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa „b”, mun. Vulcan, jud. Hunedoara”, în municipiul Vulcan, pe str. Căprioara FN, CF nr. 62104, județul Hunedoara.  

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la:  

  • Administrația Bazinală de Apă Jiu, Adresa: str. N. Romanescu Nr. 54, cod 200738, Dolj, județul Dolj, Romania.

Telefon: 0251.426.655;

Fax: 0251.427.597;

E-mail: dispecerat.daj@daj.rowater.ro.  

  • Administrația Fondului pentru Mediu, Adresa: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal 060031, tel. 021.317.02.87, e-mail: presedinte@afm.ro.  
     

AFM
administratia fondului de mediu
hunedoara
