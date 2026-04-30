AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Jiu a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa „b”, mun. Vulcan, jud. Hunedoara”, în municipiul Vulcan, pe str. Căprioara FN, CF nr. 62104, județul Hunedoara.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la:

Administrația Bazinală de Apă Jiu, Adresa: str. N. Romanescu Nr. 54, cod 200738, Dolj, județul Dolj, Romania.

Telefon: 0251.426.655;

Fax: 0251.427.597;

E-mail: dispecerat.daj@daj.rowater.ro.