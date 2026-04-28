Cine este Bobo Clovnu', săltat de mascați în Suceava într-un dosar de șantaj

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, care susține că este activist de mediu preocupat de problematica exploatării agregatelor minerale, este acuzat că a amenințat cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromițătoare.

Cine e Bobo Clovnu'

Surse judiciare au afirmat că cei vizați sunt Necșulescu Andrei Ionuț, cunoscut și ca Bobo Clovnu', dar și Dumitru Dan Buta.

Cei doi au făcut parte din partidul SOS, filiala Suceava. Mai mult, au candidat la alegerile locale din anul 2024. Necșulescu Andrei Ionuț îşi spune și Bobo Clovnu', după ce a participat, acum ceva timp, la emisiunea iUmor, costumat în clovn.

Mandate de percheziție domiciliară, acuzații de șantaj în formă continuate și complicitate la șantaj

„La data de 28 aprilie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, activitățile vizând asigurarea și completarea materialului probator într-un dosar penal vizând fapte de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Este documentată activitatea infracțională a doi bărbați, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Suceava, respectiv de 43 ani, din comuna Bilca”, notează IGPR.

Acuzat că șantaja pentru bani și servicii

„În scopul săvârșirii actelor infracționale, bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat într-un activist preocupat de problematica de protecție a mediului, în spectrul activităților de exploatare a agregatelor minerale, sub acest pretext realizând amenințări cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromițătoare sau cu difuzarea unor imagini pe rețele de socializare, toate activitățile ilicite fiind derulate în scopul dobândirii de foloase patrimoniale injuste, respectiv diverse sume de bani sau prestări de servicii”, a transmis Poliția Română.

Ca urmare a perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză. În baza unor mandate de aducere, cele două persoane au fost conduse la audieri. Cercetările sunt continuate, fiind sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

„Persoanele vizate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie pe parcursul întregului proces penal”

„Suspecții sunt acuzați de săvârșrea infracțiunilor de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele vizate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie”, a mai transmis IGPR, într-un comunicat.