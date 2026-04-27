€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
DCNews Stiri Jocurile de noroc, interzise și în Iași și Sibiu. Ce se întâmplă cu angajații de la păcănele
Data actualizării: 17:59 27 Apr 2026 | Data publicării: 17:58 27 Apr 2026

Jocurile de noroc, interzise și în Iași și Sibiu. Ce se întâmplă cu angajații de la păcănele
Autor: Doinița Manic

imagine cu pacanele, jocuri de noroc Eliminarea sălilor de jocuri de noroc va fi făcută etapizat. Sursa Foto: Freepik

Alte două mari orașe din țară interzic jocurile de noroc.

Este vorba despre Iași și Sibiu. În ambele orașe s-a decis interzicerea jocurilor de noroc. În cazul Sibiului, primarul Astrid Fodor a declarat luni, pentru Agerpres, că sălile de jocuri de noroc vor dispărea treptat din municipiul Sibiu pe măsura expirării autorizațiilor, după ce consilierii locali au votat interzicerea acestora în oraș.

Sunt mulțumită pentru că trăim într-o societate democratică. Consilierii au avut trei proiecte, trei variante pe masă și au ales ceea ce au considerat că este corect. (...) Ce se întâmplă legal acum? Pe măsură se le expiră autorizația celor care există, noi, Primăria Sibiu, nu le mai putem emite autorizații de funcționare și în acele condiții li se va retrage licența de funcționare. Deci, până la finele anului, pe măsură ce le expiră autorizația, se termină cu activitatea lor în sine, a arătat primarul Astrid Fodor.

Potrivit primarului, deja sunt trei sau patru săli de jocuri de noroc cărora le-a expirat autorizația de funcționare și care se vor închide după votul consilierilor de luni. Potrivit acesteia, votul consilierilor corespundea dorinței sondajelor de opinie care s-au făcut, dezbaterilor care s-au făcut, la prima dezbatere publică în același sens s-au exprimat cetățenii.

Iaşi: Vot în unanimitate al consilierilor locali pentru proiectul "Fără păcănele"

La Iași, consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul "Fără păcănele", în cadrul unei şedinţe extraordinare, care s-a desfăşurat în cursul zilei de luni, fiind astfel interzise jocurile de noroc de tip slot-machine pe raza municipiului.

"Prin acest vot, nu vorbim doar despre limitarea păcănelelor, ci despre interzicerea tuturor formelor de jocuri de noroc la nivel local. Este un semnal ferm că administraţia îşi asumă protejarea cetăţenilor în faţa unui fenomen care generează dependenţă şi vulnerabilitate. Următorul pas este clar: vom duce pe ordinea de zi şi interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, pentru a reduce expunerea, mai ales în rândul tinerilor", a declarat Dragoş Popa, liderul consilierilor locali USR Iaşi.

Impactul economic al interzicerii jocurilor de noroc

În cadrul dezbaterilor, consilierul local PNL dr. Bogdan Iliescu a subliniat că argumentele economice invocate în favoarea acestor activităţi sunt discutabile.

"Pe parcursul dezbaterilor un argument m-a şocat a fost un argument economic. Mulţi spuneau "Domnule, câţi bani o să pierdem noi". Nu ştiu dacă aţi avut curiozitatea să studiaţi sau să vedeţi studiile economice făcute pe aceste jocuri. Vă dau câteva date. Pentru unele dintre ţările europene, impactul economic din punct de vedere al cheltuielilor pentru jocurile de noroc ajunge până la 1% din PIB, ceea ce mi se pare enorm. În Marea Britanie depăşeşte un miliard de lire. Sunt cheltuieli medicale, cheltuieli sociale ş.a.m.d. Absolut toate studiile care s-au făcut pe tema asta arată că în ciuda încercărilor de a aduce bani la buget, de a pune taxe, etc, de fapt costul real al acestor jocuri de noroc este tot timpul, în toate ţările, mai mare decât veniturile pe care le aduc. Am văzut că inclusiv pentru România jocurile astea aduc peste un miliard de dolari dar la buget se întorc doar 45 de milioane", a afirmat în timpul interpelărilor dr. Bogdan Iliescu.

În municipiul Iaşi funcţionează în prezent aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc şi circa 30 de agenţii de pariuri, însumând 2.127 mijloace de joc de tip slot-machine, sau "păcănele", dintr-un total de 102.186 astfel de mijloace la nivel naţional.

Bisericile din Iași au strâns semnături de la enoriaşi în favoarea interzicerii "păcănelelor"

Reamintim că primarul Iaşiului a solicitat sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Episcopiei Romano-Catolice pentru informarea enoriaşilor despre intenţia de a interzice desfăşurarea de jocuri de noroc de tip slot-machine pe raza municipiului Iaşi.

Astfel, bisericile au strâns deja câteva mii de semnături de la enoriaşi în favoarea interzicerii "păcănelelor".

Ce se întâmplă cu angajații de la păcănele

Cei care își vor pierde locul de muncă în urma acestei măsuri vor fi incluși cu prioritate în evidența Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi și vor avea posibilitatea participării la cursuri de recalificare şi reconversie profesională.

De asemenea, Centrul pentru Sănătate Mintală şi Prevenirea Adicţiilor "Lascăr Catargi", deschis de municipalitatea ieşeană în incinta Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi", oferă sprijin de specialitate inclusiv în lupta cu dependenţa de jocurile de noroc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jocuri de noroc
iasi
sibiu
pacanele
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close