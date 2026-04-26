€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
DCNews Stiri Captură uriașă de țigări de contrabandă în Neamț: Aproape 13.000 de pachete găsite de polițiști, în plină anchetă de furt
Data publicării: 16:47 26 Apr 2026

Captură uriașă de țigări de contrabandă în Neamț: Aproape 13.000 de pachete găsite de polițiști, în plină anchetă de furt
Autor: Tiberiu Vasile

țigări / Fotografie de la Ankit Rainloure

Aproape 13.000 de pachete de țigări de contrabandă au fost descoperite de polițiști în Neamț, în timpul unor percheziții într-un dosar de furt calificat.

Aproape 13.000 de pachete de ţigări de contrabandă au fost descoperite de poliţişti la Gherăeşti, în timp ce făceau investigaţii într-un dosar de furt calificat, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Anchetatorii au efectuat patru percheziţii domiciliare în cazul de furt, iar la un moment dat au controlat şi o autoutilitară.

"Au fost identificate 257.700 de ţigarete"

"Pe timpul desfăşurării percheziţiilor, în compartimentul marfă al unei autoutilitare aparţinând unei femei, în vârstă de 30 de ani, din Gherăeşti, au fost identificate 257.700 de ţigarete, care nu aveau aplicat timbru fiscal şi fără documente de provenienţă", a precizat IPJ Neamţ.

Pe lângă dosarul de furt calificat, poliţiştii efectuează acum cercetări şi într-un dosar penal privind infracţiunea de contrabandă.

La activităţi au participat luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Neamţ şi criminalişti, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close