DCNews Stiri Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern
Data publicării: 19:08 24 Apr 2026

Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern
Autor: Elena Aurel

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni Președintele Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că există o preocupare privind posibilitatea de a solicita Curţii Constituţionale să se pronunţe în avans asupra situaţiei interimatelor din Guvern.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă poate confirma informațiile potrivit cărora, în timpul discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni privind formarea noului Guvern, PSD ar fi evocat posibilitatea sesizării Curții Constituționale în contextul creat după retragerea miniştrilor PSD din Executiv. Președintele a răspuns că nu poate confirma sau infirma aceste informaţii.

Jurnalist: Puteți confirma faptul că în timpul consultărilor de la Cotroceni președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre ipoteza sesizării la CCR a situației create de plecarea PSD din Guvern, implicit interimatele?

„Nu pot să confirm sau să infirm, însă din lunga noastră experiență cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunțat pe ce se întâmplă în situația eventuală în care, la sfârșitul celor 45 de zile, Guvernul rămâne așa sau se face o rocadă între miniștrii ăștia. Și există în spațiul public această preocupare sau chiar intenție de a cere Curții Constituționale să se pronunțe în avans, astfel încât dacă se ajunge la această situație să existe o soluție constituțională”, a spus președintele Nicușor Dan. 

Referindu-se la faptul că PSD a ieşit din Guvern doar prin retragerea miniştrilor, Nicuşor Dan a spus: „Îmi închipui că e un gest politic, după care urmează un alt gest politic, acela de a retrage încrederea în primul-ministru."

VEZI ȘI: Ce va face Nicușor Dan dacă PNL sau PSD îi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea AUR: "E totuși un partid"

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern
Publicat acum 26 minute
Nicușor Dan, reacție dură după ce George Simion l-a numit "paraplegic": E sub orice nivel de dialog!
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Momentul în care Nicuşor Dan va semna demisiile miniștrilor PSD și interimatele
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce va face Nicușor Dan dacă PNL sau PSD îi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea AUR: "E totuși un partid"
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 9 ore si 16 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
 
