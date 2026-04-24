Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă poate confirma informațiile potrivit cărora, în timpul discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni privind formarea noului Guvern, PSD ar fi evocat posibilitatea sesizării Curții Constituționale în contextul creat după retragerea miniştrilor PSD din Executiv. Președintele a răspuns că nu poate confirma sau infirma aceste informaţii.

Jurnalist: Puteți confirma faptul că în timpul consultărilor de la Cotroceni președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre ipoteza sesizării la CCR a situației create de plecarea PSD din Guvern, implicit interimatele?

„Nu pot să confirm sau să infirm, însă din lunga noastră experiență cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunțat pe ce se întâmplă în situația eventuală în care, la sfârșitul celor 45 de zile, Guvernul rămâne așa sau se face o rocadă între miniștrii ăștia. Și există în spațiul public această preocupare sau chiar intenție de a cere Curții Constituționale să se pronunțe în avans, astfel încât dacă se ajunge la această situație să existe o soluție constituțională”, a spus președintele Nicușor Dan.

Referindu-se la faptul că PSD a ieşit din Guvern doar prin retragerea miniştrilor, Nicuşor Dan a spus: „Îmi închipui că e un gest politic, după care urmează un alt gest politic, acela de a retrage încrederea în primul-ministru."

Video: